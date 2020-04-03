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Amcaoğlu: Hepimiz aynı gemideyiz

3 Nisan 2020

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu; Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nda aktif ve sürekli olarak çalışanların maaşlarından yapılan yüzde 25 oranındaki kesintinin önümüzdeki hafta içerisinde geri ödeneceğini açıkladı.
Amcaoğlu, tüm devlet çalışanlarından 5 bin TL taban ve 8 bin 500 TL tavan maaşı olmak kaydıyla, yüzde 25 oranında maaş kesintisi yapıldığını hatırlattı.
Maliye Bakanı Amcaoğlu yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı kadrolarında olup da aktif ve sürekli görev yapan çalışanlara, bu kesintinin önümüzdeki hafta içerisinde iade edileceğini duyurdu.

“Aynı gemideyiz”

Bakan Amcaoğlu, çok zor günlerden geçildiğine işaret ederek, “Hepimiz aynı gemi içerisindeyiz ve birbirimize inanarak, güvenerek, bu kötü günleri birlikte aşacağız” dedi.

 



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