İspanya’da vaka sayısı İtalya’yı geçti

Dünya corona virüs salgınıyla savaşını sürdürüyor; vaka sayısı bir milyonu geçti, 53 binin üzerinde can kaybı var. İtalya’da virüs kaynaklı ölüm bir günde 727 artarak 13 bin 155’e yükseldi. İspanya’da son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 932 artarak 10 bin 935’e çıktı. İran’da ise bir günde 134 can kaybı yaşandı.

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısı bir milyon 17 bin 567 olurken, can kaybı 53 bin 249’a yükseldi. Hastalığı yenenlerin sayısı ise 213 bin 217 oldu.

İspanya’da ölümler durmuyor

İspanya’da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935’e çıktı.

İspanya, toplamda 117 bin 710 vaka ile Covid-19’un bulaştığı kişi sayısında İtalya’yı geçti.

İran 3 bin 294 can kaybı

İran’da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 artarak 3 bin 294’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 134 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 2 bin 715 olduğunu açıkladı.

Böylece Covid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 294’e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 53 bin 183’e ulaştığını bildirdi.

Fransa

Fransa’da, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 503’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 136 artışla 59 bin 105’e ulaştığını açıkladı.

İtalya

Öte yandan, İtalya’da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 760 kişi artarak 13 bin 915’e çıktı. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat’ta patlak veren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut Covid-19 vaka sayısının 83 bin 49’a çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 115 bin 242’ye yükseldiğini bildirdi.

Güney Kore’de vaka sayısı 10 bini aştı

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC), son olarak tespit edilen 86 yeni vakayla ülkede yeni tip corona virüs görülen kişi sayısının 10 bin 62’ye yükseldiğini açıkladı.

KCDC, ülkede 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da 174’e çıktığını duyurdu.

Çin’de ölümler tek haneye düştü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Liaoning ve Guangdong eyaletlerinde 29’u yurt dışı, 2’si yurt içi kaynaklı 31 yeni vaka görüldüğü bildirildi.

Hubey eyaletinin Vuhan kentinde son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 1727 kişinin tedavi altında olduğu, 163 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.

Böylece Çin’de salgının başından bu yana vaka sayısı 81 bin 620’ye, can kaybı sayısı 3 bin 322’ye ulaştı, 76 bin 571 hasta da iyileşti.

Kırgızistan’da ilk ölüm

Kırgızistan Salgınla Mücadele Karargahı’ndan yapılan açıklamada, yurt dışından gelen ve yeni tip corona virüs testinin pozitif olduğu belirlenen 61 yaşındaki erkeğin, tedavi gördüğü Oş bölgesi Nookat ilçesindeki hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ülkede görülen vaka sayısı ise 14 artarak 130 oldu.

Singapur’da sokağa çıkma yasağı

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur’da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısının bini aştığı bildirildi.

Merkezi Singapur’da bulunan Channel News Asia televizyonunun internet sitesindeki habere göre, Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 49 yeni vakanın tespit edildiğini ve bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 5,6 milyon nüfuslu Singapur’da bugüne dek görülen vaka sayısı bin 49’a, hayatını kaybedenlerin sayısı dörde yükseldi.

İsrail’de 7 binden fazla vaka

İsrail’de yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 7 bin 30’a ulaşırken, can kaybı 37’ye çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 71 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail’de 173 kişide daha Covid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 7 bin 30’a çıktığı aktarıldı. Hastalardan 115’inin durumunun ağır olduğu, 357 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

İsrail’de Covid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Virüs Afrika’da yayılıyor

Afrika kıtasında yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 284’e yükseldi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin verilerine göre, kıta genelinde yeni tip corona virüsten son 24 saatte 63 hasta daha hayatını kaybetti.

Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 284 oldu.

Kıtada 50 ülkeye yayılan Covid-19 vaka sayısı ise bir günde 6 bin 213’den 7 bin 28’e yükseldi.

Virüsün en fazla görüldüğü ülke bin 462 vaka ile Güney Afrika olurken, bu ülkeyi 847 vaka ile Cezayir izledi.

İyileşenlerin sayısı ise 561’e çıktı.

Belçika’da vaka sayısı 16 bini aştı

Belçika’da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı bin 442 artarak 16 bin 770’e ulaşırken, ölü sayısı da 132 artışla bin 143 oldu.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 578 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan toplam kişi sayısının 5 bin 552’ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 61 kişinin daha yoğun bakıma alınmasıyla, yoğun bakım ünitelerinde bulunan hasta sayısının bin 205’e yükseldiği kaydedildi.