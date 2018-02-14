Ambar yangını korkuttu

Erülkü Süpermarket’in sebze ambarında dün öğleden sonra yangın çıktı. Alevler güçlükle kontrol altına alındı

Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’in arka bölümünde bulunan sebze ambarında dün öğleden sonra yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sivil Savunma ve Değirmenlik Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile 16.00 sularında kontrol altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sebze ambarında çıkan yangın sonucu, ambar içerisinde bulunan patates, kabak, soğan ve benzeri sebzeler ile plastik kasalar ve paletler yanarak zarar gördü.

Erülkü Süpermarket’in arka bölümünde bulunan sebze ambarında dün çıkan yangın hakkında polis soruşturma başlattı. Yangının çıkış nendi henüz tespit edilemedi.