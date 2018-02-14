Yeni Erenköy Belediyesi’nde toplu istifa

Yenierenköy Belediye Başkan Vekili Mehmet Kadı ve 10 belediye meclis üyesi, dün gece yapılan belediye meclis toplantısında, belediyedeki mali sorunların aşılmaması gerekçesiyle topluca istifa etme kararı aldı.

Mehmet Kadı ve 10 meclis üyesinin görevlerinden istifa dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığına sunması bekleniyor. Mesut Yıklıcı’nın Yenierenköy Belediye Başkanlığından istifası üzerine Ağustos 2016’dan beri Mehmet Kadı Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.

Mehmet Kadı TAK’a yaptığı açıklamada, Belediye çalışanlarının 5 aydır maaş almadığını, bu durum karşısında işçilerin “isyan” ettiğini bunun üzerine dün akşam belediye meclisini ve beldeye bağlı on köyün muhtarlarını toplantıya çağırdığını söyledi.

Kadı, bahse konu toplantıda, muhtarlarla birlikte Hükümet nezdinde Belediyedeki çıkmazı görüşme önerisinin kabul görmediğini, bunun üzerine belediye meclis üyelerinin oy birliği ile istifa kararı alındığını anlattı.

Belediyenin hizmet vermekle yükümlü olduğu bölgelerde 22 Ocak’tan itibaren çöplerin toplanmadığını, su isale hattındaki patlak ve arızaların giderilmediğini anlatan Kadı, Belediye çalışanlarının maaşlarını almadıkları gerekçesiyle iş yapmayı reddettiklerini, Belediye’deki mali sıkıntının kangrenleştiğini ve bu sorunu kendilerinin çözmelerinin mümkün olmadığını söyledi

SEÇİM VE HALK OYLAMASI YASASI

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na göre, Muhtarlık ve Belediye Başkanlığında seçim

dönemi bitmeden önce, herhangi bir nedenle boşalma olması halinde bu yerler, ara seçimlere kadar, halen üyelik görevini sürdürenlerin salt çoğunluğu ile kendi aralarından seçecekleri bir üye ile vekaleten doldurulur.

Ancak, belediye meclisi üye tam sayısının en az yarıdan bir fazlasının boşalması halinde ise boşalan üyelikler için derhal ara seçim yapılır. Bu gibi ara seçimler için, boşalmanın ilan

edildiği gün seçimin başlangıç günüdür ve altmışıncı günden önceki ilk pazar günü oy verilir.