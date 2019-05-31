Altıncı mağazayı Airport Mall’a açtılar

HEM AÇILIŞ HEM ALIŞVERİŞ:

Ülkemizdeki 6. mağazasını 1001 Airport Mall’a kazandıran LC WAIKIKI’nin açılışında hem kutlama hem de alışveriş yapıldı

Ülkemizdeki 6. LC WAIKIKI mağazası, dün öğle saatlerinde 1001 Airport Mall’da hizmete girdi. Katılımın yoğun olduğu açılışta mağaza direktörleri Tahir Topal, eşi Emine Topal ve LC WAIKIKI ailesi hazır bulundu. Konukların yoğun ilgi gösterdiği açılışta bayram öncesi bol bol alışveriş de yapıldı. LC WAIKIKI yeni mağazasıyla 1001 Airport’a adeta hayat kattı.

Her yaşa, tarza ve cüzdana uygun ürünleriyle giyimden aksesuara geniş bir yelpaze sunan mağaza açılış gününde katılımcılar tarafının ilgisini üstüne çekerek Airport’a canlılık getireceğini göstermiş oldu.

Yaza özel hasır trendi

LC Waikiki, 2019 İlkbahar-Yaz modasının öne çıkan hasır trendini ayakkabıdan çantaya kadar uzanan geniş bir koleksiyonla sunuyor. LC Waikiki, yaz aylarında özellikle plajların olmazsa olmaz parçası hasırı şehre taşıdı. Ayakkabı, çanta ve şapkalarda karşımıza çıkan sezonun hit trendi, aksesuarlarda sıkça kullanılan ve şıklığın tamamlayıcısı hasır yaz günlerinde hem spor hem şık olmak isteyenlere zevkli öneriler sunuyor.

LC Waikiki sıcak havalarda da tarzından ödün vermek istemeyenler için hasır şapkalar tasarladı. İster plajda ister şehirde güneşten korunmak için tarz yaratan bir seçenek sunan, her yaş grubuna hitap eden LC Waikiki hasır şapkalar, çocuk, kadın ve erkekler için modelleriyle ailenin tüm fertlerini güneşten koruyor.

Kadınların vazgeçilmez aksesuarı çantalar, LC Waikiki ile hasır modasına uyum sağlıyor. 2019 yaz koleksiyonunun olmazsa olmazı hasır çantalar, rengarenk seçeneklerle mevsimin enerjisine uyum sağlıyor. Koleksiyonda birbirinden şık sandalet, espadril ve terlik modelleri de hasır ile buluşuyor.