Podyum “Köprüler”e açıldı

GENÇLER ÜNLÜ MANKENLERİ GİYDİRDİ:

IFA Paris Uluslararası Lüks ve Moda Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan Bridges- Köprüler defilesinde yürüyenler arasında ünlü mankenler Zeliha Çal, Tuğçe Sarıkaya, Seviye İkbal Tulgar, Türkan Geyik, Özlem Karaoğlu da yer aldı

IFA Paris Uluslararası Lüks ve Moda Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan Bridges- Köprüler defilesi geçtiğimiz salı günü Şerefiye Sarnıcı’nda gerçekleştirildi. Bridges- Köprüler defilesi, Fatih ilçesi Piyer Loti Caddesi üzerinde bulunan ve Bizans İmparatoru II. Theodosius döneminde 428-443 yılları arasında inşa edilen Şerefiye Sarnıcı’nın büyülü tarihsel atmosferinde ünlü koreograf Asil Çağıl koreografisiyle Zeliha Çal, Tuğçe Sarıkaya, Seviye İkbal Tulgar,Türkan Geyik, Özlem Karaoğlu, Jenya Krivenko ve Kaan Akıncı gibi önemli mankenler eşliğinde gerçekleştirilen defile izleyenleri büyüledi.

Öğrencilerine dünya çapında eşsiz ve özel eğitim imkânları sunan moda ve lüks okulu IFA Paris; İstanbul, Paris ve Şangay gibi önemli moda merkezlerinde düzenlediği eğitim programları ile öğrencilerine küresel moda dünyasının bir parçası olma şansını sunuyor.Fransız kökenli IFA Paris, İstanbul ‘da medeniyetler tarihini, Paris’te klasik Fransız kültürünü ve Şangay’da hızla değişen yenilikçi moda ve lüks dünyasını kesiştirerek gerçekçi bir bilgi hazinesi oluşturuyor.

Eğitmen ve öğrencilerinin 50’den fazla milliyeti içermesiyle sektörde uluslararası denilebilecek okulların nadir bir örneği olan IFA Paris, 2013 yılından beri faaliyet gösterdiği İstanbul’da BRIDGES- KÖPRÜLERdefilesi ile moda severler ile buluştu.

Farklı kültürlerden gelen öğrencilerin tasarladığı deneysel ve yaratıcı çalışmalarının sergileneceği defile, kültürlerin birleşme noktasında bir köprü görevi gören İstanbul’da gerçekleştirilecek olması sebebiyle özel bir anlam taşıyor.