Altınbaşlar teminatla serbest bırakıldı

Sahte evrak davasından yargılanan ve aralarında Vakkas Altınbaş ile Mehmet Altınbaş’ın da olduğu 7 kişi teminatla serbest bırakıldı.

Sahte belge ile tapu devri iddiası ile tutuklanan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş dâhil 7 zanlı, bu sabah Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sahte evrak davasından yargılanan ve aralarında Vakkas Altınbaş ile Mehmet Altınbaş’ın da olduğu 7 kişi teminatla serbest bırakıldı.

Mahkeme, Vakkas Altınbaş ve Mehmet Bayraktar için 2 kefil ve 400’er bin TL teminat isterken Mehmet Altınbaş, Rafet Uzun ve Kemal Yorgancıoğlu için 2 kefil ve 200’er bin TL teminat istedi.

Mahkeme tüm zanlıların kimlik ve pasaportlarına el koydu ve haftada bir polise isbat-ı vücut zorunluluğu getirdi.