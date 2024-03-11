Altın ve Bitcoin’in yükselişinin ardında ne var? Yükseliş devam eder mi?

Altın yeni haftaya zirve tazeleyerek başlarken, Bitcoin ise bir miktar gerilese de tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın işlem gördü. Peki, bu yükselişlerin arkasında ne var?

Geçtiğimiz hafta, hem altın hem de Bitcoin tarihi zirvesini yenileyerek rekor tazeledi. Haftalık bazda ons altın fiyatlarında artış yüzde 2,92 olurken; gram altın, 32 liraya ulaşan dolar/TL’den de destek bularak yüzde 4,27 artış kaydetti. Bitcoin’deki haftalık artış ise gördüğü en düşük seviye baz alındığında yüzde 10’a ulaştı.

Altın ve Bitcoin neden artıyor?

Bitcoin’de yaşanan yükseliş, borsa yatırım fonlarına (ETF) olan ilgiye ve teknoloji sektöründeki finansal yükselişe dayandırılırken; altındaki yükseliş ise ABD ekonomisinin soğumaya başlamasına ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim beklentilerine bağlandı.

Ayrıca merkez bankalarının altın alımlarının 2 yıldır rekor düzeyde seyretmesi dikkati çekerken, bu durumun Dünya Altın Konseyi’ne göre altın fiyatlarının ivmelenmesine yaklaşık yüzde 10 ila 15 oranında katkısı bulunuyor.

Altında bu hafta yükseliş devam eder mi?

Altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metal piyasasına odaklanan haber sitesi Kitco News tarafından gerçekleştirilen ankette ise altının değerinin önümüzdeki yedi gün içinde ya yükseleceği ya da sabit kalacağı yönünde fikir birliği ortaya çıktı.

“Bitcoin’in yükselişi altına olan ilgiyi kısıtlıyor”

ABD’li borsacı Peter Schiff ise Bitcoin’deki yükselişin dikkatleri dağıttığını ve medyanın ilgisini altının rekorlarından uzaklaştırdığını belirtti.

Google Trends verileri de Bitcoin merakının yatırımcılarda artış gösterdiğini teyit etti. Buna göre küresel olarak “Bitcoin” arama terimi 90 günlük bir süre zarfında 100 tam puan alarak 5 Mart’ta zirveye ulaştı. Buna karşılık, “altın” için arama ilgisi Bitcoin’e göre yüzde 18 daha düşük kaldı.