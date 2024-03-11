Dünyanın geri kalmış birçok ülkesinde olduğu gibi KKTC’de de “kadın” ile “şiddet” kelimesi hala birlikte telaffuz ediliyor. Resmi makamlar korkunç gerçeğin altını çiziyor

ŞİDDET HEP KADINLA: Ülkede Ocak-Kasım 2023 tarihleri arasında 1 kadın hunharca katledilirken, Kadına Karşı Şiddete Müdahale şubelerine toplam 831 şikâyet ve başvuru yapıldı. Şikâyet başvurularından “423’ü fiziksel şiddet”, “181’i sözlü şiddet”, “17’si cinsel şiddet” ve “209’u da farklı olaylar” olarak kayıtlara geçti

BUZ DAĞININ ARKASI: Ülkede yüzlerce kadının şiddete maruz kaldığı, yapılan şikayetler çerçevesinde belirlenen istatistiklerle gözler önüne serilirken, gerçeğin perde arkasında yaşananlar bilinmiyor. Araştırmalara göre, “ekonomik ve sosyal” nedenlerin yanı sıra “can korkusu”, “aile ve çevre baskısı” da kadına yönelik şiddetti örtbas ediyor

ŞİDDETİN TANIMI VAR: Kadınların yaşamış oldukları şiddet, ülkemizde birçok kadın tarafından hala fiziksel şiddet olarak algılanıyor. Oysa şiddet sadece fiziksel değil, cinsel, ekonomik ve psikolojik unsurları da kapsıyor. Tehdit ve baskı ile kişinin bir yerden başka bir yere zorla götürülmesi de şiddet kapsamına giriyor

Havadis özel

KKTC’de kadınların toplumsal ve siyasi alanlardaki temsiliyet yetersizliğinin yanı sıra kadına şiddet de ülke gündeminden bir türlü düşmedi.

Ülkemizde kadına yönelik şiddetin her geçen gün artmasına rağmen, “can korkusu” nedeni ile veya “aile içi olayların dışa yansıması ayıp” olarak nitelendirildiği için çoğu basına yansımıyor.

Sivil toplum örgütleri ve polise yapılan şikayetlerin yanı sıra şiddet mağduru kadınlar tarafından devletin ilgili kurumlarına yapılan ihbarlar KKTC’de kadına yönelik şiddetin korkunç boyutunu açıkça gözler önüne seriyor.

Uzmanlar, kadına yönelik şiddetin zümresel veya sınıfsal değil, karakteristiksel olduğuna işaret ediyor. Uzmanlara göre, şiddet uygulayan erkek profili; öz güveni olmayan, zayıf karakterli kişiler.

Rakamlarla ortada

Ülkede yüzlerce kadının şiddete maruz kaldığı rakamlarla gözler önüne seriliyor. KKTC’de Ocak-Kasım 2023 tarihleri arasında 1 kadın hunharca katledilirken, Kadına Karşı Şiddete Müdahale şubelerine toplam 831 şikâyet ve başvuru yapıldı.

Şikâyet başvurularından “423’ü fiziksel şiddet”, “181’i sözlü şiddet”, “17’si cinsel şiddet” ve “209’u da farklı olaylar” olarak kayıtlara geçti.

Çocuklar da kurban

Aile içi şiddet olaylarının bir mağduru da çocuklar. Ev içerisinde yaşanan şiddet olaylarına tanık olan çocuklar, zaman içerisinde psikolojik sorunlar yaşıyor, bazı çocuklar küçük yaşta şiddeti öğreniyor ve ileri yaşlarda kendisi de hayatındaki kişilere şiddet uyguluyor.

Küçük yaşta şiddete tanık olan ve aile içi şiddetin yaşandığı bir evde büyüyen bazı çocuklar ise “ergenlik” diye tanımlanan 14-17 yaşlarında “madde kullanımı”, “adam öldürmeye teşebbüs” gibi hayatını etkileyecek çok ciddi suçlara da karışabiliyor.