İsviçre Alpleri’nde beş kayakçı ölü bulundu

İsviçre polisi, kayıp beş kayakçının cesedinin İsviçre Alpleri’nde bulunduğunu söyledi. Yerel yetkililer hala altıncı kişiyi arıyor.

Grubun 3 bin 706 metre yüksekliğindeki Tete Blanche dağı yakınlarında kaybolmasının ardından Cumartesi günü büyük bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Grup İsviçre-İtalya sınırındaki Arolla’ya doğru kayak turu için yola çıkmışlardı.

İsviçre Valais kanton polisinden yapılan açıklamada, altı kayakçıdan beşinin yerel saatle 21:20’de “herhangi bir yaşam belirtisi olmadan” bulunduğu belirtildi.

Yetkililer daha önce BBC’ye kayakçıların tamamının İsviçre vatandaşı olduğunu ve yaşlarının 21 ile 58 arasında değiştiğini söylemişti.

Yerel polis, güzergahın her iki tarafındaki ekiplerin alarma geçirildiğini ancak şiddetli hava koşullarının operasyonu engellediğini söyledi.

Alplerde birkaç gündür şiddetli rüzgarlar var ve son 24 saatte yoğun kar yağışı yaşanıyor.

Zermatt’a komşu bir kış tatil beldesi olan Saas-Fee’nin yolu şu anda kar nedeniyle kesilmiş durumda.

Zermatt’ın hava kurtarma servisi başkanı Anjan Truffer, havanın kötü olduğunu, “uçmanın bir seçenek olmadığını”, “çok güçlü rüzgarlar, şiddetli kar, yüksek çığ tehlikesi ve görüş mesafesinin sıfır olduğunu” söyledi.

Grubun son sinyali gece boyunca kaydedildi. Bay Truffer bunun “sözlü olmadığını” ancak kurtarma ekiplerinin konumları hakkında kabaca bir fikir edinmelerine olanak sağladığını söyledi.