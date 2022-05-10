Altay: Futbol böyle gelişmez

Ülkemizin “efsane” takımı Çetinkaya tarihinde ilk kez yer aldığı 1.Lig’de şampiyon olarak yeniden Süper Lig’e çıkarken, takımın tecrübeli çalıştırıcısı Turan Altay, Ahmet Özsoy’a özel açıklamalar yaptı.

Kıbrıs Türk futboluna, özellikle Baf Ülkü Yurdu forması ile adını altın harflerle yazdıran bir isimdir Turan Altay. Futbolculuğu sonrası teknik direktörlüğünde de çok önemli başarılara imza atan Turan Altay, tarihinde ilk kez 1.Lig’e düşen Çetinkaya’yı şampiyon olarak yeniden Süper Lig’e yükselten teknik direktör olarak bir kez daha tarih yazdı. Kariyerinde ilk kez 1.Lig şampiyonluğu yaşayan Turan Altay, Ülkü Yurdu forması ile futbolcu olarak 4 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Teknik direktör olarak Çetinkaya’nın başında 4 kez, Yenicami’nin başında da 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Turan Altay, Çetinkaya’da ve Yenicami’de ikişer kez de Süper Kupa kazandı ve Yenicami ile 1 kez de federasyon kupası sevinci yaşadı. Kariyerindeki 16’ıncı şampiyonluk kupasını kazanan Turan Altay, futbol ile ilgili çok önemli değerlendirmelerde bulundu, çarpıcı açıklamalar yaptı. Ahmet Özsoy’a konuşan Turan Altay şunları söyledi:

“GEÇMİŞTEKİ FUTBOL İLE ŞİMDİKİ FUTBOL”

“Geçmişteki futbol ile şimdiki futbol arasından dağlar kadar fark var söylemine katılmam. Biz teknik direktör kursuna katıldığımızda “dünden bugüne Kıbrıs futbolu” dersi vardı. Bize geçmişten bilgiler aktardılar ve günümüze kadar geldik. Şimdi futbol çok süratlendi, gelişti. Evet geçmişte bireysel yetenekler çok fazla ön plana çıkardı ama eskiden futbol sertliğe dayanırdı. Şimdi ise antrenman sayıları arttı, çok farklı gelişim teknikleri, antrenman teknikleri girdi işin içine. Eskiden kuvvet dayanıklılık bilinmezdi. Antrenman bilgisi gelişti. Maç analizleri başladı. Bana göre futbolumuz, dünyadaki gelişim hızına göre aynı hızda gelişmedi ama geçmiştekine göre daha hızlı, daha çabuk, daha bilinçli, daha kuvvete dayalı oynanır şu an ve daha kalitelidir. 90larda akademiye gittiğimde, maç günleri için ülkeye gelirdim. Antrenmanlara sürat çalışması ne zaman yapıldığını bilmezdik bile. Biz Türkiye’de eğitim alarak öğrendik. Akademik gelişim çoğaldı ve çok daha fazla arkadaşımız gerek alaylı, gerek eğitimli olarak kendini geliştirdi ve hizmet vermeye başladı.”

“FORMA AŞKI BİTTİ. HERŞEYİN BİR BEDELİ VAR”

“Forma aşkıyla oynama bitmiştir artık. Her şey maddiyata dayalıdır. Benim mesela bu sezon 3 futbolcum var ki 200-300km yol yapardı antrenmanlar için. Bunun bedelinin dünyada olduğu gibi ödenmesi gerekir. Bu adamlara gel de forma aşkıyla oyna diyemezsiniz. Devletin de katkı yapması gerektiğini düşünürüm kulüplere. Kulüpler sosyal bir olgudur sonuçta. Bu para kulüplerden futbolculara aktarıldığında ve futbolculara daha çok ücret verildiğinde, o para dönüp yine piyasaya girecek. Birçok sektörde para dönüyor futbol sayesinde. Lokomotiftir futbol. Daha fazla desteklenmesi gerektiğini düşünürüm.”

“ALT YAPILARLA İLGİLİ YANLIŞ YAPIYORUZ”

“Bana göre alt yapılarla ilgili yanlış planlama yapıyoruz. Alt yapı hocaları çok eğitimli olması gerekir. A takım hocasından çok daha fazla bilgi ve eğitime sahip olması gerekir. A takıma teknik direktör alınacağında “bizi kim şampiyon yapar, iyi hoca alalım” denir ama alt yapı olunca “aha gel sen yap bu işi” denir. Bu olmaz! Futbol böyle gelişmez ilerleyemez! Benim A takımda yapacağım hata 3 puana mal olur, ama diğer çalıştırıcının çocuğa yapacağı hata o çocuğun hayatına mal olur. Daha iyi futbolcu istiyorsak, alt yapı hocaları daha deneyimli, eğitimli olması gerekir.”

“Tek kamera ile artık sünnet düğün çekilir”

“Sıkıntılı gördüğüm konulardan biri de maç canlı yayınları konusudur. Ciddi sıkıntı var çekimlerde. BRT yapıyor maç yayınlarını ama ne açıları uygun ne kameralar. Belli ki teknik olarak BRT’yi aşan bir durum var. Tek kamera ile artık sünnet düğün çekimleri yapılır, futbolda çok daha farklı döner bu işle. Spor programları yapılır televizyonlarda, yorumcular futbolcuların gölgesine göre değerlendirme yapmak zorunda kalır. Bu çekimler daha kaliteli, daha çok kamera ile, daha yakından olduğunda hakemler de kendini düşünür, sorgular ve kendini kontrol eder, daha dikkatli davranır. Buna kim karar verir bilemem. Federasyon özelden hizmet mi alır bilemem ama ciddi sıkıntıdır gelişim için. Bir dönem özel bir kanal yaptı güzel de şeyler oldu. 6-7 kamera ile muhteşem görüntü vardı. Seyirciyi de sahaya çekebiliriz bu yolda.”