DAÜ 26. Liselerarası Matematik Yarışması’nı Gazimağusa Türk Maarif Koleji kazandı

Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın katkılarıyla, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından düzenlenen ‘26. Liselerarası Matematik Yarışması’ finali Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Lefkoşa Türk Maarif Koleji, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve 20 Temmuz Fen Lisesi ekiplerinin katılımı ile Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda kalabalık bir izleyici önünde yapıldı. Yarışma öncesinde konuşan Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov, pandemi nedeniyle 2 yıl yarışmanın yapılamadığını, bu yıl yapma kararından sonra bölümde bir hareketlilik ve heyecan yaşandığını söyledi. Prof. Dr. Mahmudov finalde yarışacak olan okullara başarılar dileyerek yarışmaya mali destek veren Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’na teşekkür etti. Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bozer ise konuşmasında, Matematik Bölümü’nden bahsederek bölümde yürütülen lisans, yüksek lisans ve doktora programları hakkında bilgiler verdi. DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu da konuşmasında, bu yıl 26’ncısı düzenlenen yarışmanın KKTC’de bir marka olduğunu ve 26 yıldır büyük bir özveri ile görev alan öğretim üyelerini tebrik ederek teşekkür etti. Prof. Dr. Aktuğlu yarışmaya destek veren Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’na da teşekkür etti ve finale kalan tüm okullara başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.

Çok çekişmeli ve heyecanlı geçen final yarışması sonucunda,

Matematik öğretmenleri Ceren Mirillo ve Hüseyin Çırakoğlu yönetimindeki, Berkay Doyuran, Efe Abi ve N evzat Kınalısoy’dan oluşan Gazimağusa Türk Maarif Koleji ‘Birinci’ ,

, Matematik öğretmeni Eser Ruso Özyalçın ve Ahmet Kasabalı yönetimindeki, Emel Bozkurt, Sadık Koruçam ve Utku Bülbül’den oluşan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ‘İkinci’ ,

, Matematik öğretmenleri Nursel Altan Andız ve M. Ertan Dolu yönetimindeki, Arda Öztüner, Berkcan Sadi Togan ve Hüseyin Ekşici’den oluşan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ‘Üçüncü’,

yarışmada dördüncü olan

Matematik öğretmenleri Deniz Ahçıhoca Çobanoğlu ve Zehra Kavuklu Tokkan yönetimindeki, Cemre Yeşil, Emine Meryem Şahin ve Hüseyin Ademoğulları’ndan oluşan Lefkoşa Türk Maarif Koleji ise ‘Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü’ nü, kazanırken, beşinci olan

ise nü, kazanırken, beşinci olan Matematik öğretmenleri Besime Tanul ve Çelen Tokar yönetimindeki, Hasret Sıla Çavuşoğlu, Mustafa Gökalp Aslan ve Yusuf Tufan Avcı’dan oluşan 20 Temmuz Fen Lisesi ‘ Doç. Dr. Kemal Demirciler Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Bu yıl, yarı final yarışmasında üçüncü olan

Matematik öğretmenleri Fuat Ortaş ve Fuat Temelci yönetimindeki, Dilara Ulukul, Ece Balık ve Emre Başaran’dan oluşan TED Kuzey Kıbrıs Koleji de ‘ Yıl Özel Ödülü’nü kazandı.

Telsim Liselerarası Orkestra Yarışması Birincisi Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Orkestrası’nın performansı sonrasında düzenlenen törenle ödüller; Birinci Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, İkinci 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, ve Üçüncü Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’ne de Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu tarafından verildi. Yarışmada Dördüncü olarak Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü’nü kazanan Lefkoşa Türk Maarif Koleji ile beşinci olarak Yrd. Doç. Dr. Kemal Demirciler Özel Ödülü’nü kazanan 20 Temmuz Fen Lisesi’ne de ödülleri merhum Onay Fadıl Demirciler’in kızı Naciye Demirciler tarafından verildi.

Bireysel Yarışma Ödülleri de verildi.

Öte yandan, 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan 26. Liselerarası Matematik Yarışması’nın bireysel kategorisinin,

Bireysel Birincisi;

Arda Öztüner (BEAL) ve Emel Bozkurt (19 Mayıs TMK),

Bireysel İkincisi;

Hüseyin Ademoğulları (Lefkoşa TMK) ve Sadık Koruçam (19 Mayıs TMK)

Bireysel Üçüncüsü;

Emine Meryem Şahin (Lefkoşa TMK), ile

Yıl Özel Ödülü’nü kazanan

Hüseyin Ekşici (BEAL) ve Utku Bülbül (19 Mayıs TMK),

Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü’nü kazanan

Ege Ündeniş (19 Mayıs TMK) ve Nevzat Kınalısoy (Gazimağusa TMK),

Yrd. Doç. Dr. Kemal Demirciler Özel Ödülü’nü kazanan

Ceylan Semerci (Lefkoşa TMK), Ercem Cemal Osmanlı (Lefkoşa TMK) ve Hasret Sıla Çavuşoğlu’na (20 Temmuz FL) ödülleri Prof. Dr. Hocanın, Prof. Dr. Demirel, Prof. Dr. Aktuğlu, Yrd. Doç. Dr. Bozer, Prof. Dr. Mahmudov ve Fen ve Edebiyat Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Rza Bashirov tarafından verildi.

Onay Fadıl Demirciler Şildi III

5 yıllık süre için konan Onay Fadıl Demirciler Şildi III’e 2022 yılının Birincisi Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin adı yazılarak okul müdürü Savaş Moralı’ya Rektör Prof. Dr. Hocanın ve Naciye Demirciler tarafından verildi.