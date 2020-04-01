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Alman turistler ülkelerine gönderiliyor

1 Nisan 2020

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkemizde karantinada olan Alman vatandaşlarıyla ilgili detayları paylaştı. Özersay 28 Alman vatandaşının daha bu akşam uçakla memleketlerine gönderileceğini söyledi.

 

Özersay’ın yaptığı paylaşım ve detayları:

Ülkemizde turist olarak bulunan Alman vatandaşlarından Covid 19 teşhisi konulan ve tedavileri ertesinde taburcu edilen ama halen ülkemizde bulunan ve 14 günlük karantina süresini tamamlayan 28 Alman vatandaşı bu akşam bir uçakla ülkelerine geri dönüyorlar. Ayrıca tedavileri devam ederken hayatlarını kaybeden iki Alman vatandaşının naaşlarının da bu uçuşla ülkelerine, ailelerine ulaştırılabilmesi için Alman yetkililer ile temaslarımız sürüyor, umarım bir aksilik çıkmayacak ve defnedilmek üzere ülkelerine uğurlayacağız. Bu akşamki uçuşta Almanya’ya ülkemizde bulunan diğer ülke vatandaşı başka turistler de gidiyor.

Bugüne değin toplam 32 Alman vatandaşı Corona virüs teşhisi ile ülkemizde tedavi gördüler: 2 Alman vatandaşı vefat etti (bu akşam naaşlarını uğurluyoruz) ; 2 Alman vatandaşı ise önceki turist kafileleri ile ülkemizden ayrıldı ve bu akşam da 28 Alman vatandaşı daha ülkemizden ayrılıyor, toplam 32.

Dini, dili, rengi, kökeni ne isterse olsun her can, her insan değerlidir. Vefat edenlerin ailelerine ve Alman Halkına başsağlığı diliyorum. Biz bu olağan dışı koşullarda dahi medeni bir milletin yapması gerekenleri yaparak uluslararası toplumun yıllar içerisinde gelişen evrensel değerleri temelinde hareket edebildik diye düşünüyorum.

Aynı anlayışla çalışmaya devam ederek tüm dünyanın ortak sorunu haline dönüşen bu krizden bir biçimde çıkmayı başaracağız.

 

Ülkemizde turist olarak bulunan Alman vatandaşlarından Covid 19 teşhisi konulan ve tedavileri ertesinde taburcu edilen…

Kudret Özersay paylaştı: 1 Nisan 2020 Çarşamba



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