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132 öğrencimiz yurda döndü

1 Nisan 2020

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yurtdışında öğrenim gören 132 öğrencinin Ercan Havalimanı’na getirildiğini açıkladı.

Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:

Yurtdışındaki 132 öğrencimizi daha vatanlarına getirmenin sevincini aileleriyle yaşıyoruz. Bugün müsteşarımız ve yüksek öğrenim müdürümüz ercan havalimanında yanlarındaydı.Eğitim ataşelerimiz henüz yurt dışında olanlara hizmet için mesai gözetmeden çalışıyorlar.Bugün gelenlere İzmir’de İstanbul’da her yerde uçağa binene kadar eşlik etmenin görev gururunu yaşadılar.Katkı koyan herkese kolay gelsin.

Yurtdışındaki 132 öğrencimizi daha vatanlarına getirmenin sevincini aileleriyle yaşıyoruz. Bugün müsteşarımız ve yüksek…

Nazım Çavuşoğlu paylaştı: 1 Nisan 2020 Çarşamba

 



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