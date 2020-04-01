Anastasiadis’in vicdan azabı

Rum Lider Nikos Anastasiadis, Facebook sayfasında yayımladığı yazısında hükümetin her defasında daha katı kısıtlayıcı önlemler almaya mecbur kaldığında “yoğun bir vicdan azabı ve deneyim yaşadığını” belirterek vatandaşın konut dokunulmazlığı hakkını gereksiz yere ihlal eden herhangi bir kötü güce tolerans göstermeyeceği güvencesi verdi.

Anastasiadis, yeni dolaşım kısıtlamasıyla ilgili önlemler konusunda vatandaşların belli bir bölümünün gösterdiği tepkileri anladığını belirterek şöyle yazdı:

“Salgın nedeniyle sadece bize değil, dünyada milyonlarca insana dayatılan yeni hayat koşullarının yarattığı rahatsızlığı sizlerle paylaşıyorum”.

“Hükümetin her defasında daha katı kısıtlayıcı önlemler almaya mecbur kaldığında, yoğun bir vicdan azabı ve deneyim yaşadığımı anlamanızı istiyorum. Önümdeki ikilem, yaşadığımız şartlar altında ne istediğim değil ama ne yapmam gerektiğidir. Bu şekilde, en azından zor kararlar alma anında yükümlülüklerimden kaçınmadığımı hissedeceğim”.

“Benim ve Hükümetin sorumluluğu her birinizin sağlık, hayat ve iş güvenliğinin korunmasıdır”.

“Bunu yaparak, her vatandaşın konut dokunulmazlığı hakkını gereksiz yere ihlal eden herhangi bir kötü güce tolerans göstermeyeceğim güvencesini vermek istiyorum. Benim cesaretsizliğim yüzünden sevdiklerinizin hayatını kaybetmesinden dolayı beni acı ve kederle eleştirmenizdense beni bugün aldığım bu zor kararlar nedeniyle eleştirmenizi tercih ederim”.

“Geçmişte bazı acı verici kararlar aldığım aynı cesaretle bugünde aynı şeyi yapıyorum. O dönemde de nasıl ki hepimizin işbirliğiyle krizin üstesinden gelebildikse şimdi de aynı şekilde bu savaşı kazanacağız”.