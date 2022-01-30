Alkollü sürücü kaza yaptı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 30.01.2022 tarihinde saat 00:35 raddelerinde Alayköy Gönyeli-Lefkoşa çevre yolu boyunca JZ 197 plakalı salon aracı çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru 203 mlg. Alkollü içki tesiri altında kullanan Gönyeli’de sakin Oğuzhan GÜLNAR (E-37) seyrettiği yol üzerinde bulunan Zefir Cafe yanındaki çembere geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek çemberin solundan yoldan çıkıp kontrolsüz bir şekilde yoluna devam ettikten sonra yedi metre derinliğindeki dere yatağına düşüp ön kısmı güney istikametine bakar şekilde sağ yan kısmı üzerinde durmuştur. JZ 197 plakalı araç sürücüsü suçüstü hali gereği tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir