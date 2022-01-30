Girne -Lefkoşa Anayolunda korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 29.01.2022 tarihinde saat 20:45 raddelerinde Girne -Lefkoşa Anayolu 5 – 6 Km’leri üzerinde yönetimindeki KJ994 Plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyreden Ayşe Hayal ÇOBANGİL (K-47) o sırada meydana gelen kaza sonucu yolun kapalı olması nedeniyle sol şerit içerisinde durması sonucu arkasından gelen ve ayni istikamete doğru seyreden Andreas KAKOLLIS (E-54-)’ de kullanmakta olduğu MNK010 salon aracı ile önündeki araca çarpmamak için sol şerit içerisinde durmak zorunda kalmış, yine ayni istikamete doğru seyir halinde olan Alusıne BARRIE (E-25) Kullanımında bulunan SZE669 Plakalı salon aracı ile dikkatsiz bir şekilde seyrettiği esnada sol şerit içerisinde durmakta olan Andreas KAKOLLIS’in yönetimindeki aracın sağ arka kısmına aracının ön kısmı ile çarpması sonucu bir trafik kazası meydana gelmiştir. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan MNK 010 plakalı araç ise ön kısmı ile önünde durur vaziyette bulunan KJ 994 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucunda yaralanan olmadı