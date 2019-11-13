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Alkollü kamyoncu neredeyse faciaya yol açıyordu

13 Kasım 2019

Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde, dün gece 22:00 sıralarında, kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyreden Bülent Konyalı’nın kullandığı TDB 921 plakalı kamyonun arka kapağı koparak yolun solunda park halinde bulunan KR 001 plakalı aracın üzerine düştü. Kapağın üzerine düştüğü arabada ciddi hasar oluşurken herhangi biri yaralanmadı.

Polis, olay yerinden kaçan ve kamyonu Köşklüçiftlik’e bırakan Bülent Konyalı’nın 163 promil alkol teshiri altında olduğu ve tutuklandığı bildirdi.

 

 

 



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