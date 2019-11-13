Kıbrıs

LTB’den kapalı yol duyurusu

13 Kasım 2019

Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı Kanalizasyon Çalışmaları kapsamında 15 Kasım Cuma, 16 Kasım Cumartesi ve 17 Kasım Pazar günleri sabah 07:00 ile akşam üzeri 17:30 saatleri arasında Şht. Kamil Balkan Sokak’ta (Sivil Savunma Teşkilatı yanı) gerçekleştirilecek kanalizasyon çalışması dolayısıyla yol çift taraflı olarak araç trafiğine kapatılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından sürdürülen çalışmalar nedeniyle belirtilen gün ve saatlerde bu yolu kullanacak sürücülerin emniyet şeridi ve uyarı levhalarını dikkate alması ve alternatif güzergahları kullanması istendi.



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