Aliye sahada Emir kenarda

KOYUNCULAR, GÜNEY KIBRIS’TA

Uzun yıllar KKTC Engelliler takımı forması giyen Aliye Koyuncu ve Emir Koyuncu spor yaşamlarını Güney Kıbrıs’ta devam ediyorlar. Aliye, Lefkoşa Rollers’de oynarken, Emir de Limasol Ifesttos takımında yardımcı antrenörü olarak görev yapıyor

Tonguç KOTAK

Tekerlekli sandalye basketbolunda ülkemizin iki deneyimli ismi Aliye ve Emir Koyuncu spor yaşamlarına güneyde devam ediyorlar.

Uzun yıllar KKTC Engelliler takımı forması giyen Aliye Koyuncu ve Emir Koyuncu spor yaşamlarını Güney Kıbrıs’ta devam ediyorlar. Aliye, Lefkoşa Rollers’de oynarken, Emir de Limasol Ifesttos takımında yardımcı antrenör olarak görev yapıyor.

Aliye’den 25 sayı

Aliye’nin forma giydiği Lefkoşa Rollers finalde Emir Koyuncu’nun yardımcı antrenörlük yaptığı Limasol Ifesttos ile Güney Kıbrıs Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi’nin finalinde karşı karşıya geldiler.

İki kazanılmış maçı kazanacak takımın şampiyon olacağı seride Lefkoşa Rollers 1-0 önde.

Aliye Koyuncu finalin ilk ayağında 25 sayı atarak maça damga vuran isim oldu.