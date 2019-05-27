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Aliye sahada Emir kenarda

Tekerlekli sandalye basketbolunda ülkemizin  iki deneyimli ismi Aliye ve Emir Koyuncu spor yaşamlarına güneyde devam ediyorlar

27 Mayıs 2019

KOYUNCULAR, GÜNEY KIBRIS’TA

Uzun yıllar KKTC Engelliler takımı forması giyen Aliye Koyuncu ve Emir Koyuncu spor yaşamlarını Güney Kıbrıs’ta devam ediyorlar. Aliye, Lefkoşa Rollers’de oynarken, Emir de Limasol Ifesttos takımında yardımcı antrenörü olarak görev yapıyor

 

Tonguç KOTAK

 Tekerlekli sandalye basketbolunda ülkemizin iki deneyimli ismi Aliye ve Emir Koyuncu spor yaşamlarına güneyde devam ediyorlar.

Uzun yıllar KKTC Engelliler takımı forması giyen Aliye Koyuncu ve Emir Koyuncu spor yaşamlarını Güney Kıbrıs’ta devam ediyorlar. Aliye, Lefkoşa Rollers’de oynarken, Emir de Limasol Ifesttos takımında yardımcı antrenör olarak görev yapıyor.

 

Aliye’den 25 sayı

Aliye’nin forma giydiği Lefkoşa Rollers finalde Emir Koyuncu’nun yardımcı antrenörlük yaptığı Limasol Ifesttos ile  Güney Kıbrıs Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi’nin finalinde karşı karşıya geldiler.

İki kazanılmış maçı kazanacak takımın şampiyon olacağı seride Lefkoşa Rollers 1-0 önde.

Aliye Koyuncu finalin ilk ayağında 25 sayı atarak maça damga vuran isim oldu.

 

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