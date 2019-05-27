Her şey çok güzel oldu

Basketbol Erkekler Süper Lig ve Federasyon Kupası’nı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi koçu Halit Kıryağdı, Havadis’e konuştu

KARAKTERLİ OYUNCULARLA ÇALIŞTIM

Kıryağdı, “Tecrübeli isimlerin yanına karakteri düzgün, ümit vadeden Ferit,Günay, Baran ve Doğukan’la yola çıktık. Mandic ile devre arasında yolları ayırdıktan sonra, Macura ile devam ettik. Genç ve atletik Amerikalı oyuncumuz Darryl Palmer ile iyi işler yaptık.” dedi

Tonguç KOTAK

Yakın Doğu Üniversitesi ile arka arkaya ikinci sezonunu da şampiyon tamamlayan Halit Kıryağdı, Havadis’e konuşarak hem sezonu değerlendirdi hem de nasıl bir sezon geçirdiklerini açıkladı.

Kıryağdı bu yıl hem lig şampiyonluğunu hem de kupa şampiyonluğunu alarak sezonu büyük bir başarı ile kapatmanın öyküsünü Havadis okurları ile paylaştı.

Karaketrli isimlerle çalıştık

YDÜ koçu Halit Kıryağdı, “Hallil Kuturza, İhsan Üğütücü, Ahmet Dağer ve Sercem İnancı gibi ismler yanına, karakteri düzgün, ümit vadeden ve Berkem Dikengil, Ferit, Baran,Alp Günay ve Doğukan gibi gençleri aramıza aldık. Yabancı olarak da elimizdeki en bilgili oyuncu olan Vukasin’i tutarak yola çıktık. Sezon ortasında Mandic bizden izin istedi ve yerine Macura’yı aldık. Sezon başında atletik, genç ve başarıya aç bir Amerikalı oyuncu Darryl Palmer’ı getirdik. Palmer bizi yanıltmadı. Hem takıma uyumu hem de gösterdiği performansla dikkatleri çekti.”açıklamasını yaptı.

İki final iki kupa

Lige iyi başladıklarını belirten Kıryağdı, “lige de iyi başladık. Devreyi yenilgisiz lider bitirdik.

Birden beklenmedik bir şey oldu. Mandic, basketbolu bırakıp antrenörlüğe başlamak için bizden izin istedi. Ona izin verdik ve ben yerli oyun kurucular Halil ve Berkem’e güvenerek tercihimi uzun pivot Macura lehine kullandım. Bu, rakiplerimizi heyecanlandırdı. Mandic’in gitmsi güçlerinde azalma olacak mı? Sorusunu sordurdu. Ancak biz Federasyon Kupası’nı kazanarak gücümüzden birşey kaybetmediğimizi gösterdik. Oyun kurucularımız sistem içerisinde o kadar doğru bir şekilde oyuna yön verdiler ki, iki dört numaranız Ahmet ve İhsan turnuvanın kazanılmasının başlıca mimarları oldular. Nasıl doğru oynanması gerekiyorsa oyunu öyle oynadık.

Ligin ikinci devresinde de her şey yolunda gitti ve klasmanı namağlup lider tamamladık. İlk baştan beri hedeflenen birincilik alınmıştır ve iki büyük rakip birbirleriyle eşleştirilmiştir.

Yarı finali zorlanmadan geçtik. Diğer taraftan rakiplerimiz kıran kırana bir mücadele verdiler.

LAÜ, Koop’u eleyerek finale çıktı. Rakibimiz yarı finalin kazanılmasının sarhoşluğu içinde finale yükseldi.

Şampiyonluğu 4-0 net bir skorla kazandık. Bu kimileri tarafından beklenmedik bulunsa da bizim takımımız tarafından planlanan ve öngörülen bir netice oldu. Her şeyin çok güzel olacağını zaten biliyorduk.Tüm takım kalitesini bir sistemle birleştirdiği zaman sonuca gidilebileceğini biliyordu. Doğruları denerken hata yaptığımız zamanlar da oldu ama yanlış basketbol oynadığımız zamanların az olduğunu düşünüyorum.” dedi.

İki yılda 14 maç 14 galibiyet

YDÜ koçu Halit Kıryağdı, “Son iki yılda oynanılan 14 play-off maçının tümünün kazanılması ve bu sezon ligde klasman döneminde hiç maç kaybetmemiş olmak tamamen oyuncuların düzenli basketbolun gücüne inanmalarına ve bunu doğru şekilde uygulayacak basketbol zekasına ve becerisine sahip olmalarına bağlıdır.

Tüm takım oyuncularımı teker teker tebrik ederim. Ayrıca yönetimimize ve salon personeline tüm destekleri için teşekkür ederim. Başkanımız Hakan Atamtük, Basketbol Şube Sorumlumuz Bilgin Güldoğuş ve yardımcılarıma teşekkür ederim.” diyerek sözlerini noktaladı.