Ödül yağacak

İLK KEZ VERİLECEK ÖDÜL: Dernek yönetimi almış olduğu kararla, bu sezon liglerde en centilmen takım seçilen takımların teknik adamları da ilk kez ödülendiriliyor
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül töreni ile ödüllendiriyor. Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerintarafından tüm liglerde 2018-2019 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlendi.Dernek yönetimi almış olduğu kararla, bu sezon liglerde en centilmen takım seçilen takımların teknik adamları da ilk kez ödülendiriliyor. 29 Mayıs Çarşamba akşamı Dernek lokalinde saat 19:30 da gerçekleştirilecek olan yıl sonu başarılı antrenörler ödül törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay, bazı Milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, “Futbol Ailesi” içerisinde yer alan Futbol Federasyonu yetkilileri, Hakemler Derneği yetkilileri, Dernek yönetim kurulu ve üyeleri, Kulüp başkanları, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yetkilileri ile basın mensupları katılacak.
2018-2019 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan teknik direktörler ve antrenörlerimiz liglere göre şöyle belirlendi:
K-Pet Süper Lig
Şampiyon Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Ali Oraloğlu
Yardımcı Teknik Direktör Batu Seyis
Kaleci Antrenörü Memiş Nay
2.Yenicami
Teknik Direktör Sedat Devecioğlu
Yardımcı Antrenör Özgü Bayraktar
Kaleci Antrenörü Hakan Dervişoğlu
3.Doğan Türk Birliği
Teknik Direktör Caner Oshan
Yardımcı Antrenör Afün Girgen
Kaleci Antrenörü İbrahim Reis
Centilmen Takım : Gençler Birliği
Antrenör Cenk Şeren
Kıbrıs Kupası
Şampiyonu Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Ali Oraloğlu
Yardımcı Teknik Direktör Batu Seyis
Kaleci Antrenör Memiş Nay
Kıbrıs Kupası Finalist
Yenicami
Teknik Direktör Sedat Devecioğlu
Yardımcı Antrenör Özgü Bayraktar
Kaleci Antrenörü Hakan Dervişoğlu
Süper Kupa
Şampiyon Yenicami
Teknik Direktör Sedat Devecioğlu
Yardımcı Antrenör Özgü Bayraktar
Kaleci Antrenörü Hakan Dervişoğlu
Süper Kupa Finalist
Cihangir
Teknik Direktör Toygar Davulcu
Yardımcı Teknik Direktör Hasan Burgaç
Kaleci Antrenör Özalp Sarıcaoğlu
K-Pet 1. Lig
Şampiyon Göçmenköy
Antrenör Nazım Aktunç
Yardımcı Antrenörü Mehmet Karagil
2.Düzkaya
Antrenör Orçun Volkan
Yardımcı Antrenör Serdar Özsönmezer
Play-Off’tan Gelen
Hamitköy
Antrenör Ahmet Sakallı
Yardımcı Antrenör Ragıp Kanatlı
Kaleci Antrenör Ozan Uzunoğlu
Centilmen Takım : Bostancı Bağcıl
Teknik Direktör Yüksel Tok
Conifa 2018 Dünya Futbol Şampiyonası
2.KKTC Milli Takım
Teknik Direktör Mustafa Borataş
Yardımcı Teknik Direktör Hüseyin Kınacı
Kaleci Antrenör Hüseyin Mertol
U21 Süper Lig Gençler
Şampiyon Türk Ocağı
Antrenör Bayram Dağgül
Yardımcı Antrenör Sami Arap
2.Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Kamil Arifoğlu
Yardımcı Antrenör Kemal Okta
3.Doğan Türk Birliği
Antrenör Reşat Aysu
Centilmen Takım : Baf Ülkü Yurdu
Teknik Direktör Mehmet Piro
U21 1.Lig Gençler
Şampiyon Dumlupınar
Antrenör Hüseyin Gökhan Eser
Yardımcı Antrenörü Evren Mürsel
2.Mormenekşe
Antrenör Talat Şentürk
3.Göçmenköy
Antrenör Ali Suat Kanlı
Centilmen Takım : Yalova
Antrenör Yusuf Serçin
Ahmed Sami Topcan Kupası
Şampiyon Dumlupınar
Antrenör Hüseyin Gökhan Eser
Yardımcı Antrenör Evren Mürsel
Ahmed Sami Topcan Kupası Finalist
Türk Ocağı
Antrenör Bayram Dağgül
Yardımcı Antrenör Sami Arap
U17 Ligi
Şampiyon Baf Ülkü Yurdu
Antrenör Fadıl Özaşık
Yardımcı Antrenör Kemal Özaşık
U17 LİGİ FİNALİST
Yenicami
Antrenör Oğuz Karayel
U15 Yıldızlar Ligi
Şampiyon Baf Ülkü Yurdu
Antrenör Murat Özsusuzlu
U15 Yıldızlar Ligi Finalist
Mağusa Türk Gücü
Antrenör Ali Samancıoğlu
BTM (Bölgeler Terfi Müsabakaları) 1.Lig
Kırmızı Grup
Şampiyon Görneç
Kaleci Antrenörü Ahmet Çeliker
Beyaz Grup
Şampiyon Lapta
Antrenör Devrim İzge
Play-Off’tan Gelen
Dörtyol
Antrenör Halil Deniz