Ödül yağacak

İLK KEZ VERİLECEK ÖDÜL: Dernek yönetimi almış olduğu kararla, bu sezon liglerde en centilmen takım seçilen takımların teknik adamları da ilk kez ödülendiriliyor

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül töreni ile ödüllendiriyor. Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerintarafından tüm liglerde 2018-2019 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlendi.Dernek yönetimi almış olduğu kararla, bu sezon liglerde en centilmen takım seçilen takımların teknik adamları da ilk kez ödülendiriliyor. 29 Mayıs Çarşamba akşamı Dernek lokalinde saat 19:30 da gerçekleştirilecek olan yıl sonu başarılı antrenörler ödül törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay, bazı Milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, “Futbol Ailesi” içerisinde yer alan Futbol Federasyonu yetkilileri, Hakemler Derneği yetkilileri, Dernek yönetim kurulu ve üyeleri, Kulüp başkanları, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yetkilileri ile basın mensupları katılacak.

2018-2019 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan teknik direktörler ve antrenörlerimiz liglere göre şöyle belirlendi:

K-Pet Süper Lig

Şampiyon Mağusa Türk Gücü

Teknik Direktör Ali Oraloğlu

Yardımcı Teknik Direktör Batu Seyis

Kaleci Antrenörü Memiş Nay

2.Yenicami

Teknik Direktör Sedat Devecioğlu

Yardımcı Antrenör Özgü Bayraktar

Kaleci Antrenörü Hakan Dervişoğlu

3.Doğan Türk Birliği

Teknik Direktör Caner Oshan

Yardımcı Antrenör Afün Girgen

Kaleci Antrenörü İbrahim Reis

Centilmen Takım : Gençler Birliği

Antrenör Cenk Şeren

Kıbrıs Kupası

Şampiyonu Mağusa Türk Gücü

Teknik Direktör Ali Oraloğlu

Yardımcı Teknik Direktör Batu Seyis

Kaleci Antrenör Memiş Nay

Kıbrıs Kupası Finalist

Yenicami

Teknik Direktör Sedat Devecioğlu

Yardımcı Antrenör Özgü Bayraktar

Kaleci Antrenörü Hakan Dervişoğlu

Süper Kupa

Şampiyon Yenicami

Teknik Direktör Sedat Devecioğlu

Yardımcı Antrenör Özgü Bayraktar

Kaleci Antrenörü Hakan Dervişoğlu

Süper Kupa Finalist

Cihangir

Teknik Direktör Toygar Davulcu

Yardımcı Teknik Direktör Hasan Burgaç

Kaleci Antrenör Özalp Sarıcaoğlu

K-Pet 1. Lig

Şampiyon Göçmenköy

Antrenör Nazım Aktunç

Yardımcı Antrenörü Mehmet Karagil

2.Düzkaya

Antrenör Orçun Volkan

Yardımcı Antrenör Serdar Özsönmezer

Play-Off’tan Gelen

Hamitköy

Antrenör Ahmet Sakallı

Yardımcı Antrenör Ragıp Kanatlı

Kaleci Antrenör Ozan Uzunoğlu

Centilmen Takım : Bostancı Bağcıl

Teknik Direktör Yüksel Tok

Conifa 2018 Dünya Futbol Şampiyonası

2.KKTC Milli Takım

Teknik Direktör Mustafa Borataş

Yardımcı Teknik Direktör Hüseyin Kınacı

Kaleci Antrenör Hüseyin Mertol

U21 Süper Lig Gençler

Şampiyon Türk Ocağı

Antrenör Bayram Dağgül

Yardımcı Antrenör Sami Arap

2.Mağusa Türk Gücü

Teknik Direktör Kamil Arifoğlu

Yardımcı Antrenör Kemal Okta

3.Doğan Türk Birliği

Antrenör Reşat Aysu

Centilmen Takım : Baf Ülkü Yurdu

Teknik Direktör Mehmet Piro

U21 1.Lig Gençler

Şampiyon Dumlupınar

Antrenör Hüseyin Gökhan Eser

Yardımcı Antrenörü Evren Mürsel

2.Mormenekşe

Antrenör Talat Şentürk

3.Göçmenköy

Antrenör Ali Suat Kanlı

Centilmen Takım : Yalova

Antrenör Yusuf Serçin

Ahmed Sami Topcan Kupası

Şampiyon Dumlupınar

Antrenör Hüseyin Gökhan Eser

Yardımcı Antrenör Evren Mürsel

Ahmed Sami Topcan Kupası Finalist

Türk Ocağı

Antrenör Bayram Dağgül

Yardımcı Antrenör Sami Arap

U17 Ligi

Şampiyon Baf Ülkü Yurdu

Antrenör Fadıl Özaşık

Yardımcı Antrenör Kemal Özaşık

U17 LİGİ FİNALİST

Yenicami

Antrenör Oğuz Karayel

U15 Yıldızlar Ligi

Şampiyon Baf Ülkü Yurdu

Antrenör Murat Özsusuzlu

U15 Yıldızlar Ligi Finalist

Mağusa Türk Gücü

Antrenör Ali Samancıoğlu

BTM (Bölgeler Terfi Müsabakaları) 1.Lig

Kırmızı Grup

Şampiyon Görneç

Kaleci Antrenörü Ahmet Çeliker

Beyaz Grup

Şampiyon Lapta

Antrenör Devrim İzge

Play-Off’tan Gelen

Dörtyol

Antrenör Halil Deniz