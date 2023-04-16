Ali Yöney, Hamitköy-Türk Ocağı maçını yorumladı; Çılgın Hamitköy…

Süper Lig’de tutunma mücadelesi veren Hamitköy’ün, kupa yarı finalinden moralsiz dönen Türk Ocağı’nı konuk ettiği maçta kaleci Tolga kalesinde devleşti.

Mücadelede bir farklı skorla önde iken rakibe gol şansı tanımadı.

Savunmada Sercan kaleciyi geçen karambol topları gol çizgisinden çıkardı.

Hücumda ise Toykan’ın takımını rahatlatan muhteşem gölü maçı kazandırmış oldu.

Bu 3 oyuncunun performansı rakip T.Ocağ”nı futbol oyununda adeta çılgına çevirdi.

Zor bir maç ve onun getirdiği bir heyecanla gerginlik muhakkak olacaktı. Bu pisokoloji ile sahaya çıkacak futbolcular da olacaktı.

Bu ortamda güzel bir futbol izlenmiş oldu Hamitköy ‘de.

T.Ocağı ne kadar da skorda öne geçse de oyunda üstünlüğü sağlayamadı. Baskı kurdu ama maalesef Hamitköy savunmasını ve kaleci Tolga’ya takıldı.

Ocak bu müsabakadan en azından beraberlikle ayrılabilirdi ama bunu başaramadı ve maçı kaybetti.

Ligin altı çok kritik bir hal aldı.

Hakem Fehim Dayı bana göre Hamitköy’ün bir de penaltısını vermedi. Yardımcıları başarılıydı.