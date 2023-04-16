Ataoğlu: “Turizm sektörü, ülkemiz ekonomisi için önemli bir kaynak olmaya devam edecek”

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu “KKTC olarak turizm sektörü bizim için büyük önem taşıyor. Turizm sektörü, ülkemizin ekonomisi için hayati bir yere sahiptir.” dedi.

Ülkede turizm faaliyetlerinin, yılın büyük bir kısmında devam ettiğini ve bu nedenle, turizm sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak ve turizm hizmetlerini geliştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini kaydeden Ataoğlu, turizm sektöründe çalışan herkesin, turizm faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak ve turistlerin ülkeye gelmelerini sağlamak için büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Turizm Haftası nedeniyle mesaj yayımlayan Ataoğlu, tüm turizm sektöründe çalışanlarına teşekkür ederek, “Ülkemize gelen turistlere sunduğunuz hizmetler ve ülkemizi dünyaya tanıtma çabalarınız için size minnettarım. Sizler sayesinde, ülkemizde turizm sektörü her geçen gün gelişmekte ve büyümektedir.” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu şöyle devam etti:

“Sektör paydaşlarımız ile bir bütün olarak karşı durduğumuz zor günlerin ardından yeniden iyi bir sıçrayış yakalamayı başardık. Turizm değer zincirinin her bileşeninde kaliteyi yükseltmeyi sürdüreceğiz.

-2 milyon turist

El birliğiyle gerek hükümetimizin, gerekse sektör temsilcilerimizin uyum içerisinde yürüttüğü çalışmaların neticesinde, bu yıl ülkeye gelecek turist sayısının 2 milyonun üzerinde olmasını hedefliyoruz.

Turizm sektörü, ülkemiz ekonomisi için önemli bir kaynak olmaya devam edecektir. Bu nedenle, turizm sektöründe çalışan herkesin ülke ekonomisine ve turizm sektörüne katkı sağlamaya devam etmesini umuyorum.

Bu duygularla tüm turizm çalışanlarına, turizm sektörümüzün sürdürülebilirliği için gösterdikleri çaba ve katkılarından dolayı tekrardan teşekkür ediyorum.”