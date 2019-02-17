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Alex de Souza’dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman açıklaması

17 Şubat 2019

Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Alex de Souza, birlikte çalıştığı kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım ve eski teknik direktörü Aykut Kocaman hakkında hiçbir kötü düşünceye sahip olmadığını söyledi.

Fenerbahçe’nin Spor Toto Süper Lig’de dün Atiker Konyaspor’la oynadığı maçı Ülker Stadı’nda izleyen eski Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Birçok kişinin kendisine Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında sorular sorduğunu aktaran Alex de Souza, “Onlara karşı hiçbir kötü düşüncem yok. Beraber geçirdiğimiz güzel şeyleri tutuyorum içimde. Aykut Kocaman’a futbol antrenörlüğü yaşamında ve aile hayatında başarı ve mutluluklar diliyorum. Aynı sağlık ve mutluluk dileklerini başkan Aziz Yıldırım için de sunuyorum. İçimde düne kadar negatif his kırıntıları kaldıysa bile dün stada girip taraftar gibi maçı izleyince sıfırlandı” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a misafirperverliği için teşekkür eden Alex de Souza, “Brezilya’ya yeni bir top hediye edilmiş bir çocuk neşesiyle dönüyorum. Türk halkına bana olan sevgilerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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