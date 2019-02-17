Kıbrıs

Geçitkale – İskele Anayolu’nda trafik kazası

17 Şubat 2019

17.2.2019 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Geçitkale – İskele Anayolu 1-2 km’leri arasında, İsmet Subaşı (K-31), yönetimindeki MV 930 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla atmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Turgut Kömürcan (E-33) ve Muhammed Eralmış (E-22) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler


İlgili Makaleler

Gönyeli’de ev yangını

17 Şubat 2019
Yağışlı hava

En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi

17 Şubat 2019

Hamitköy’de uyuşturucu

17 Şubat 2019

Okullarda ders zili yarın çalıyor

17 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı