Geçitkale – İskele Anayolu’nda trafik kazası

17.2.2019 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Geçitkale – İskele Anayolu 1-2 km’leri arasında, İsmet Subaşı (K-31), yönetimindeki MV 930 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla atmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Turgut Kömürcan (E-33) ve Muhammed Eralmış (E-22) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.