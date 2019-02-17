Kıbrıs

Gönyeli’de ev yangını

17 Şubat 2019

17.2.2019 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gönyeli’de Büyükayı Sokak üzerinde, Alpay-9 Apartmanı İsa Üçler’e ait ikametgahın balkon kısmına bırakılan sönmemiş kömürlerin alevlenerek orada bulunan eski gazeteleri tutuşması neticesinde bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu ikametgahın balkon kısmında bulunan derin dondurucu, malzeme dolabı, yakacak odunlar, balkonun çatısı ve sanwich panel kısmı ile adet kapı yanarak hasar gördü. Soruşturma devam etmektedir.



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