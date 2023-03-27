Alayköy’de Gymkhana heyecanı yaşandı

Geçtiğimiz sezon Kıbrıs’ta ilk kez organize edilen “Gymkhana” yarışı, bu sezon Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) organizasyonu ile şampiyona şeklinde yapılıyor. Polaris’in şampiyona sponsoru olduğu Gymkhana ilk yarışı geçtiğimiz gün Etkin Şoför Okulu sponsorluğunda, Alayköy Sanayi Bölgesi Tır Parkı’nda yapıldı. Öğleden sonra başlayan ve miniklerin damga vurduğu keyifli yarış akşamüzeri son buldu. Yaşları 2 ile 11 arasında değişen 14 minik sporcu motosiklet yeteneklerini gösterdi ve izleyenlerden takdir topladı. Organizasyonda ayrıca yetişkin sporcular da 8 çizme, U dönüşü, 360 derece dönüş gibi manevralar ve slalom ile stop testini hatasız yaparak rakiplerini geride bırakmaya çalıştı. Polaris’in şampiyona sponsorluğu ve Etkin Şoför Okulu’nun yarış sponsorluğunun yanı sıra; Alayköy Belediyesi, KKTC Telsim, Güven Sigorta, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Lungo Cafe, Worldtech Büroteknik, Berna Güzel Elektronik ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılan organizasyon sonunda dereceye girenlere kupalarını KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Asbaşkanı İsmail Kofalı ve Şube Müdürü Ömer Aksu takdim etti. Gymkhana 1 sınıfında Serhat Özen birinci, Hasan Çelebi ikinci, Hakan Yamaner üçüncü oldu. Gymkhana 2 sınıfında ise Melek Kurtman birinci, Ekrem Başar ikinci ve Kartal Tunç üçüncü oldu. İlk kez verilen Veteran Kupası’nda ise Yakup Çavuşgil birincilik kupasını aldı. Güzel bir havada yapılan yarışta özellikle miniklerin ve ailelerin heyecanı görülmeye değerdi. Yarışa katılan tüm miniklere de ailelerinin takdimi ile plaketler verildi.

Gymkhana 1

1.Serhat Özen

2.Hasan Çelebi

3.Hakan Yamaner

Gymkhana 2

1.Melek Kurtman

2.Ekrem Başar

3.Kartal Tunç

Gymkhana Veteran

1.Yakup Çavuşgil

Minikler

İklim Güvenler-Scooter

Yılmaz Akkartal-ATV

İlem Topal-Kros

Sertun Topal-Kros

Süleyman Ağa-ATV

Mehmet H. Çelebiler-Kros

Ergün Akansoy-ATV

Aziz Çelik-Kros

Aren Öztürk-Kros

Mustafa Topcu-ATV

Cerem Moda-Kros

Narem Moda-Racing

Taner Zaimoğlu-ATV

Cem Nehirli-Kros