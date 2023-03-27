Melekler sezonu 2. devre 4. hafta maçları tamamlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 27, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Melekler sezonu 2. devre 4. hafta maçları tamamlandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Melekler sezonu 2. devre 4. hafta maçları tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu tenis ligi A ve B gruplarında oynanan 2. devre 4. hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı.
Ligin A grubunda Pakan Spor Kulübü Derneği ile Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTF kortlarında karşılaştıkları maçta 6-1 lik skorla DAÜ galip geldi. B grubunda ise Lefkoşa Şehir Kulübü, Girne Amerikan Üniversitesini konuk ettiği karşılaşmayı konuk takım GAÜ 5-2 lik skorla kazandı. KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi’nde A ve B gruplarda oynanan 4.hafta karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU 4.HAFTA


PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 – 6 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

0    TEK ERKEKLER    2

0    TEK KADINLAR     2

0    ÇİFT ERKEKLER   1

0    ÇİFT KADINLAR    1

1   KARIŞIK ÇİFTLER  0

 

B GRUBU 4.HAFTA

LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 2 – 5 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

1    TEK ERKEKLER    1

0    TEK KADINLAR     2

1    ÇİFT ERKEKLER   0

0    ÇİFT KADINLAR    1

0   KARIŞIK ÇİFTLER  1

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Tags:023 Şampiyon Melekler Sezonu tenis ligi A ve B gruplarıkktf
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