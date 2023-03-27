Melekler sezonu 2. devre 4. hafta maçları tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu tenis ligi A ve B gruplarında oynanan 2. devre 4. hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı.
Ligin A grubunda Pakan Spor Kulübü Derneği ile Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTF kortlarında karşılaştıkları maçta 6-1 lik skorla DAÜ galip geldi. B grubunda ise Lefkoşa Şehir Kulübü, Girne Amerikan Üniversitesini konuk ettiği karşılaşmayı konuk takım GAÜ 5-2 lik skorla kazandı. KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi’nde A ve B gruplarda oynanan 4.hafta karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şöyle;
A GRUBU 4.HAFTA
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 – 6 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0 TEK ERKEKLER 2
0 TEK KADINLAR 2
0 ÇİFT ERKEKLER 1
0 ÇİFT KADINLAR 1
1 KARIŞIK ÇİFTLER 0
B GRUBU 4.HAFTA
LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 2 – 5 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
1 TEK ERKEKLER 1
0 TEK KADINLAR 2
1 ÇİFT ERKEKLER 0
0 ÇİFT KADINLAR 1
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1