Basketbolda U20’lerin şampiyonu YDÜ - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 27, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Basketbolda U20’lerin şampiyonu YDÜ

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Basketbolda U20’lerin şampiyonu YDÜ

KKTC Basketbol Federasyonu’nun organize ettiği Erkekler U20 Ligi’nde şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi oldu. 1-1’lik final serisinin son maçında konuk ettiği Girne Amerikan Üniversitesi’ni 97-39 mağlup eden YDÜ, 2022-2023 sezonu Erkekler U20 Ligi şampiyonluğunu ilan etti.


RA-25 Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısını 53-19 önde geçen YDÜ, ikinci yarıda da üstünlüğünü devam ettirdi ve seriyi 2-1’e getirerek kupaya uzanmasını bildi.

Maç sonunda düzenlenen kupa töreninde iki takım sporcularına madalyalarını ve sezonu ikinci tamamlayan GAÜ’ye kupasını Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Farisoğlu verdi.

Şampiyon YDÜ ise kupasını Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’in elinden aldı.

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Tags:BasketboldasampiyonuU20lerinYDÜ
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