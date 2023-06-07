Alas: Dünyada en yüksek gıda fiyatlarının olduğu ülkeler sıralamasında KKTC 7. sırada

Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas gıda enflasyonunda dünya sıralamasında yedinci sırada olduğumuza dikkat çekerek vatandaşın ciddi bir alım sıkıntısı ve geçim sorunu olduğunu vurguladı.

Turgut Alas acil tedbir alınmazsa bu pahalılık ve geçim sıkıntılarının ciddi bir krize dönüşeceğine dikkat çekti. Alas açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“YORUMSUZ BİLGİ !!!

KKTC’de gıda fiyatları, Haziran 2021’den bu yana, 24 aydır aralıksız şekilde artmaya devam ediyor.

Mayıs 2023 verilerine göre yıllık gıda enflasyon oranı %64,71.