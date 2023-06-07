Türk Lirası’nda son 1,5 yılın en kötü günü

Dolar/TL’de son 5 yılın rekoru günlük yüzde 15’lik yükseliş olarak kayıtlara geçerken, bugünkü artış ise son 1,5 yılın en büyük yükselişi oldu.

Döviz kurlarının volatil seyri hayatımızın her alanında etkisini göstermesi sebebiyle vatandaşların en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Buna göre bugünkü sert yükselişin ardından geçmiş dönemlerdeki dolar/TL’nin performansı merak ediliyor.

İşte dolar/TL’nin son 5 yıl içerisinde kaydettiği en büyük günlük artışlar:

07.06.2023: Dolar/TL, önceki kapanışına göre yüzde 7‘den fazla yükselerek 23,16 seviyesine ulaştı ve rekor kırdı.

28.12.2021: Dolar kuru, yüzde 7,04 arttı. Günü 11,79‘dan açan kur, 12,63 seviyesinden kapattı, zirve nokta olarak ise 12,69‘u gördü.

27.12.2021: Kur, yüzde 9,69 artarak 10,50 seviyesinden başladığı günü 11,68‘den noktaladı.

22.11.2021: Faiz indirimleri nedeniyle TL’de sert satışların görüldüğü 2021’in son döneminin en kötü günü olarak kayıtlara geçti. Dolar kuru, Türk Lirası karşısında yüzde 12‘den fazla değerlenerek 12,81 seviyesini gördü.

10.08.2018: “Rahip Brunson” kriziyle 2018 yazında büyük satışların yaşandığı gün, TL’nin de son 5 yıl içerisindeki en kötü günü olarak tarihe geçti. Buna göre kur, yüzde 15,90 artarak günü 6,42 seviyesinden kapandı Gün içerisinde ise 6,80‘i görerek rekor kırmıştı.

Kaynak: doviz.com