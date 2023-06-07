Güney Kıbrıs denizlerine 79 mavi bayrak ödülü

Kıbrıs’ın güneyi , Malta ve Lüksemburg’la birlikte, deniz suyu temizliğinde ilk sırada yer aldı.

Açıklama, Ulusal Mavi Bayrak Programı Uzmanı CYMEPA tarafından ülkenin 77 plajı ve iki marinasından alınan test sonucu 79 Mavi Bayrak ödülünün verildiği törende açıklandı.

Mavi Bayrak kriteri, su kalitesi, güvenlik, çevre eğitimi ve bilgi, hizmet tedariki ve genel çevre yönetimi kriteri standartlarını kapsıyor.

Etkinlik, Kıbrıs Rum Tarım, Kırsal Gelişim ve Çevre Bakanı Petros Xenofontos’un katılımıyla Ayios Tihon köyü Vouppa plajında yapıldı. 77 yerel yönetim ve iki marina bu yıl derece aldı.

Bakan Xenofontos etkinlikte yaptığı konuşmada, Mavi Bayrağın dünyada geniş çaplı ekolojik kalite sembolü olarak bilindiğini, ödüllerin katı kriterlerle, yüksek kaliteli çevre hedefleri olan düzenli plajlara verildiğini söyledi.

Çevre Bakanı, Kıbrıs için önemli başarının 123 deniz alanından 77’sinin ve iki marinanın kriterlere uyduğunun belirlenerek bu yıl Mavi Bayrakla ödüllendirilmesi olduğunu, bunun ülke için önemli olduğunu belirtti.

Kaynak ( KHA)