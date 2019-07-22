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Alanyaspor’lu Josef Sural’ın ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü hakkında istenen ceza belli oldu

22 Temmuz 2019

Antalya’nın Alanya ilçesinde takım arkadaşlarıyla geçirdiği trafik kazasında Alanyaspor’un Çek futbolcusu Josef Sural’ın ölümüne ilişkin, minibüs sürücüsü Esat A. hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Alanyaspor’un Çek futbolcusu Josep Sural’ın 29 Nisan gecesi deplasman dönüşü takım arkadaşlarıyla bindikleri VIP minibüsle geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından minibüs sürücüsü hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan hazırlanan iddianame, Alanya 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma Alanya 1’nci Ağır Ceza Mahkemesinde 27 Ağustos’ta görülecek.İddianamede, hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan dava açılan minibüs sürücüsü 40 yaşındaki Esat A.’dan kazada yaralanan oyunculardan İsaac Sackey ve Djilma Campos’un şikayetçi oldukları belirtildi.

Kaza tespit tutanaklarına göre Esat A.’nın aracın hızını, aracın yük ve teknik özellikleriyle görüş, yol ve hava durumu şartlarına uyarak sürüş yapmadığı ve hızlı gittiği tutanakta yer aldı. İddianamede, kazanın tek taraflı olduğu, başka bir kişinin kazada etkisinin bulunmadığı vurgulanarak, tek kusurun araç sürücüsünde olduğu belirtildi. Ayrıca Sackey ve Campos’un da basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığı kaydedildi. Kazada araçtaki Steven Caulker, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse ve Welinton Souza ise şikayetçi olmadı.

‘HIZ YAPMADIM’

Esat A.’nın iddianamede geçen ifadesinde, “18.30’da Kayseri’den yola çıktık. Kaza ise gece saat 02.00’de meydana geldi. Caulker’in ‘hızlan’ uyarısına karşın hız yapmadım” dediği öğrenildi. İddianamede, “Yolcuların ifadelerinde araç şoförünün kaza öncesi veya sırasında uykulu ve dalgın vaziyette olduğuna yönelik herhangi bir beyana rastlanılmadı” bilgisine de yer verildi.

Esat A. hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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