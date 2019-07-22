Alanyaspor’lu Josef Sural’ın ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü hakkında istenen ceza belli oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde takım arkadaşlarıyla geçirdiği trafik kazasında Alanyaspor’un Çek futbolcusu Josef Sural’ın ölümüne ilişkin, minibüs sürücüsü Esat A. hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kaza tespit tutanaklarına göre Esat A.’nın aracın hızını, aracın yük ve teknik özellikleriyle görüş, yol ve hava durumu şartlarına uyarak sürüş yapmadığı ve hızlı gittiği tutanakta yer aldı. İddianamede, kazanın tek taraflı olduğu, başka bir kişinin kazada etkisinin bulunmadığı vurgulanarak, tek kusurun araç sürücüsünde olduğu belirtildi. Ayrıca Sackey ve Campos’un da basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığı kaydedildi. Kazada araçtaki Steven Caulker, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse ve Welinton Souza ise şikayetçi olmadı.
‘HIZ YAPMADIM’
Esat A.’nın iddianamede geçen ifadesinde, “18.30’da Kayseri’den yola çıktık. Kaza ise gece saat 02.00’de meydana geldi. Caulker’in ‘hızlan’ uyarısına karşın hız yapmadım” dediği öğrenildi. İddianamede, “Yolcuların ifadelerinde araç şoförünün kaza öncesi veya sırasında uykulu ve dalgın vaziyette olduğuna yönelik herhangi bir beyana rastlanılmadı” bilgisine de yer verildi.
Esat A. hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.