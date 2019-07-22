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Trump: Afganistan’ı 10 gün içinde dünyadan silebiliriz, ancak 10 milyon insanı öldürmek istemiyorum

22 Temmuz 2019
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’ın 10 gün içinde dünyadan ‘silinebileceğini’, ancak 10 milyon insanı öldürmek istemediği söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Imran Khan ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Afganistan’daki durumla ilgili Pakistan’dan destek isteyen Trump, ”Afganistan’daki savaşı 1 hafta içinde kazanabilirim. 10 gün içinde Afganistan’ı dünyadan silebiliriz. Ancak bu yoldan ilerlemek ve 10 milyon insanı öldürmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önceki yönetimlerin ABD’yi Afganistan’da karmaşık ve uzun bir savaşa soktuğunu söyleyen Trump, Pakistan’ın bu durumdan kurtulmada kendilerine yardım edeceğini söyledi.

’19 yıldır buradayız, askerden ziyade polis gibi hareket ettik’ şeklinde konuşan Trump, çözümün ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi olduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı Khan ise, Afganistan hükümetinin Taliban ile doğrudan görüşme yapmayı kabul etmesini beklediği söylerken, şu andaki durumun barışa en yakın anlardan birisini olduğunu söyledi.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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