Akodoğan’da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti

Akdoğan’da bugün saat 15.45 sıralarında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 15:45 sıralarında meydana geldi.
Akdoğan’da Toprak Ürünleri Kurumu Arpa Ambarları önünde Ahmet Mirka (E-46), yönetimindeki THZ 429 plakalı kamyonun çarpması sonucu Cengiz Serdahoğulları (E-54) isimli şahıs olay yerinde yaşamını yitirmiştir.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Foto: Kıbrıs Arena
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