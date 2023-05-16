Akodoğan'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Akodoğan’da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Akdoğan’da bugün saat 15.45 sıralarında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Akdoğan’da bugün saat 15.45 sıralarında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 15:45 sıralarında meydana geldi.


Akdoğan’da Toprak Ürünleri Kurumu Arpa Ambarları önünde Ahmet Mirka (E-46), yönetimindeki THZ 429 plakalı kamyonun çarpması sonucu Cengiz Serdahoğulları (E-54) isimli şahıs olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Foto: Kıbrıs Arena

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Tags:Ahmet MirkaAkdoğankamyonkaza
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