Akıncı: Tercihimiz otoriter değil özgürlükçü bir yapı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medyada yayınladığı videoda, pandemi sonrası dünyada toplumların ya otoriterleşmeye ya da özgürleşmeye doğru ilerleyeceğini söyleyerek, Kıbrıs Türk toplumunun özgürleşmeden yana adımlar atması gerektiğinin vurguladı

Akıncı: Tüm kaynakları etkin şekilde kullanarak üretmeyi, daha ölçülü tüketmeyi özendirecek ve dayanışma bilincini artıracak büyük bir dönüşüme odaklanmalıyız

Akıncı’nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Önümüzde duran iki seçenekten biri içe kapalı otoriter bir yapı, diğeri ise özgürlüklerin genişleyeceği dayanışmacı seçenektir. Tercihimiz dayanışmacı ve özgürlükçü yeni bir dönem olmalıdır. Önümüzdeki günlerde, tüm kaynakları etkin şekilde kullanarak üretmeyi; daha ölçülü tüketmeyi özendirecek, dayanışma bilincini artıracak büyük bir dönüşüme odaklanmalıyız.”