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Türkiye’de son 24 saatte 29 kişi daha hayatını kaybetti

25 Mayıs 2020
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca


Türkiye’ de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 29 kişi artarak 4 bin 369’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahretin Koca’nın açıkladığı verilere göre bugün 21 bin 492 test yapıldı, 987 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 157 bin 814 oldu.

Son 24 saatte bin 321 hasta iyileşti, iyileşenlerin sayısı 120 bin 15’e ulaştı.

İyileşen hasta sayısı 120 bini geçti

Bakan Koca, “İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir” ifadelerini kullandı.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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