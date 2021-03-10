Akıncı: Sürekli tekrarlanan söylemlerde tutarsızlık var

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Devletimizden, egemenliğimizden ve Türkiye’nin garantisinden vazgeçmeyiz” söyleminin tekrarlanmasını eleştirerek söylemdeki tutarsızlıkları açıkladı.

En başta vurgulanması gereken husus, garanti kavramının neyin garantisi olduğuna ilişkindir diyen Mustafa Akıncı, “iki ayrı tanınmış devlet siyaseti ile 1960 ortaklık devletinden kaynaklanan garanti sisteminin devamını istemek ve bu tür yaklaşımlarla uluslar arası platformlarda destek bulmak hiç mümkün değildir” dedi.

Açıklama şöyle:

“Devletimizden, egemenliğimizden ve Türkiye’nin garantisinden vazgeçmeyiz” söylemi sürekli tekrarlanır oldu. Böyle olunca da bu söylemlerdeki tutarsızlıkları ortaya koyarak halkımızı aydınlatmak zorunlu oluyor. En başta vurgulanması gereken husus, garanti kavramının neyin garantisi olduğuna ilişkindir.

Türkiye’nin garantisi 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyetini kapsamaktadır ve bu cumhuriyetin toprak bütünlüğünü, yani bölünmezliğini garanti etmektedir. Ayrıca bunun iki garantörü daha vardır ve bunlar da Yunanistan ve Birleşik Krallıktır. Ayrı egemenliğe sahip yan yana iki tanınmış devlet talebi ile Kıbrıs Cumhuriyeti’ni garanti eden üç ülkeden birinin bu yeni durumu garanti etmesini istemek, içi boş bir hamasetten öte bir şey değildir. Kısacası iki ayrı tanınmış devlet siyaseti ile 1960 ortaklık devletinden kaynaklanan garanti sisteminin devamını istemek ve bu tür yaklaşımlarla uluslar arası platformlarda destek bulmak hiç mümkün değildir. Sonuç, Rum tarafının siyaseten rahatlaması, bizim ise daha da yalnızlığa itilmemiz olacaktır.