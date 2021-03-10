Fransa’da Notre-Dame Katedrali için 230 yıllık ağaçlar kesiliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yapının 19’uncu yüzyılda Eugene Viollet-le-Duc tarafından tasarlanan 96 metrelik kulesinin aslına uygun biçimde yeniden inşa edileceğini duyurmuştu.

Bu kapsamda, yıl başında tespit edilen 1000 meşe ağacının kesilmesine başlandı.

Le Mans yakınlarındaki bu ağaçların mart ayı bitmeden kesilmesi planlanıyor.

Kesilen ağaçların arasında yaşı 230’a dayanan ağaçlar da bulunuyor.

Fransa’nın meşhur Notre-Dame Katedrali, Nisan 2019’da meydana gelen yangında ciddi zarar görmüştü.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Ağaçların kesilmesine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Kimi kullanıcılar kesimi “utanç verici” olarak nitelerken, kimileri ise “doğa katliamını durdurun” çağrısı yaptı.