Akıncı haklı çıktı!

Cumhurbaşkanı bir etkinlikte, kendinden önceki konuşmacılar ağırlıklı olarak nüfusumuzun bilinmediğinden bahsedince, nüfus konusuna değinmek zorunda kalmış ve kendisine verilen rakamların tutarsızlığına dikkat çekmişti.

Haksız mıydı?

Gün geçtikçe ne kadar haklı olduğu ortaya çıkıyor.

10 Ocak 2019…

İçişleri Bakanı Baybars, KKTC vatandaş sayısının 350 bin olduğunu açıkladı.

15 Mart 2019…

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay: Toplam KKTC vatandaş sayısını; 351 bin civarında olduğunu açıkladı. Ülkedeki KKTC vatandaşı sayısı ise: 291 bin.

Yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşı sayısının da: 60 bin civarında olduğunu belirtti.

19 Mart 2019…

İçişleri Bakanı Baybars: KKTC ve yurt dışında yaşayan toplam KKTC vatandaşı sayısını: 350 bin diye açıkladı.

26 Mart 2019…

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars: KKTC’de yaşayan KKTC vatandaşlarının sayısı: 252 bin 497 ve fakat; KKTC dışında yaşayan KKTC vatandaşları sayısını: Açıklamadı!

Eğer Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’ın açıkladığı gibi, yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşlarının sayısı 60 bin civarında ise; 252.497+60.000= 312.497 rakamının, toplam vatandaş sayımız olması gerekiyordu.

Bu durumda, KKTC İçişleri Bakanı’nın 10 Ocak 2019 ve 19 Mart 2019’da KKTC vatandaşlarının toplam sayısının 350 bin olduğu açıklaması, doğru rakamı maalesef vermiyor!

Haber merkezlerine İçişleri Bakanı’nın son açıklaması: “DERS! niteliğinde bilgi verdi” şeklinde geçildi!!!

Güzel ders oldu! Ders gibi değil de, bilmece-bulmaca tadında…

“Çok bilinmeyenli denklem” misali…

Daha fazla akıllar karıştı.

Kime ders? Bu nasıl ders? Niye ders?

Anlamak mümkün değil!

Eski İçişleri Bakanlarının 60 yaş üzeri nüfusu hesaba katmadıklarının nedenini anlayan varsa, bize de anlatsın ki ufkumuz açılsın. Bunu anlamak, hiç mümkün değil!

Bu mu devlet ciddiyeti dedikleri?

Sonuçta ortaya net bir durum çıktı. Kesinlikle; yeni, ciddi, denetlenebilir bir nüfus sayımının yapılması gerekliliği.

Kim haklı, kim haklı çıkmaya çalışıyor?