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Akaryakıta bir zam daha!

8 Temmuz 2020
akaryakıta zam

Akaryakıta bir ay içinde ikinci zam yapıldı. Akaryakıt fiyatlarına 9 Temmuz itibari ile geçerli olacak zam yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olarak 95 oktan benzine 38 kuruş, 98 oktan benzine 48 kuruş, Euro Dizele 35 kuruş zam yapıldı.

Buna göre;  95 Oktan Benzin 5.78 TL, 98 Oktan Benzin 5.88 TL, Euro Dizel 5.22 TL ve Gaz Yağı ise 5.29 TL’den satılacak. Yapılan artış 8 Temmuz gecesi 00.00’dan itibaren geçerli olacak.

18 Haziran’da zam yapılmıştı

18 haziran’da Benzinde 44 kr, Euro Diesel de 38 kr, Gaz Yağında 46 kr artış uygulanmıştı.

 


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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