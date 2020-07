Görüntüleri silinen bakan kimdir?

Ünal Üstel görevden alınmasına çok içerledi.

Acı acı konuşuyor.

Konuşurken de bazı bilgiler paylaşıyor.

Konuşmasının içinde detay gibi görülebilir bu bilgiler.

Fakat, biz gazeteciler için “şeytan detaylarda gizlidir” kuralı derhal devreye giriyor.

Basit detaylar büyük gerçeğin ortaya çıkmasına vesile oluyor.

Uzun yıllar önce Washington’da bir araya gelen bir grup gazeteci olarak gazeteciliğin yeniden tanımını yapmaya çalışıyorduk.

11 Eylül saldırıları sonrasıydı ve Amerika korkunç bir travma yaşıyordu.

Bush yönetimi güvenlik gerekçesi ile basın özgürlüğü de dahil olmak üzere tüm özgürlükleri askıya almış ve faşizme denk bir politika izlemeye başlamıştı.

Böylesi dönemlerde en çok zarar gören gazeteciler olur.

Yaptıkları her haber, eleştirisel her yorum “vatan hainliği” ile damgalanır.

Amerikalı gazetecilerin durumu tam da buydu ve “bu dönemde nasıl bir gazetecilik yapabiliriz” konusunu tartışıyorduk.

Benim şöyle bir tanımlamam olmuştu: “Gazetecilik arabanın arkasından havlayan köpek gibidir…”

Köpek arabanın arkasından havlar ama hiç bir şey olmamış gibi araba yoluna devam eder.

Amerikalı meslektaşlar bu tanımlamayı çok beğenmişlerdi.

Çünkü durumları tam da buydu.

Bağırıp çağırıyorlar, itiraz ediyorlardı ama Bush yönetimi bildiğini yapıyordu.

Örneğin uyduruk kanıtlarla Irak’a savaş açıyordu.

Gazeteciler “Saddam’ın elinde kimyasal silah yoktur” diyordu ama dinleyen yoktu.

Ülke genelinde oluşan aşırı milliyetçi hava ikiz kulelerin intikamının alınması için 100 binlerce Amerikan askerinin Irak’ı yerle bir etmesini istiyordu.

Kamuoyu basın özgürlüğünün falan derdinde değildi.

Eleştiren gazetecileri de hain olarak görüyordu.

Toplantıların sonucunda yanıma gelen tecrübeli bir gazeteci şöyle diyecekti;

“Gerçeklere ulaşmak istersen parayı takip et, para seni mutlaka gerçeğe götürür…”

***

Görevden alınan Turizm Bakanı Ünal Üstel “kumarhanenin sildiği görüntülerde bir bakan da var” diyor.

Ve polisin detaylı soruşturmasının bir an önce tamamlanıp açıklanmasını istiyor.

Kısa bir hafıza tazelemesi yapalım;

Hani malum özel jet ile gelip de her türlü karantina koşullarını darmadağın edenler Merit casinonun limuzinleri tarafından havaalanından alınmış ve her türlü hizmet verilmişti.

Polis otelde yaptığı araştırmada birtakım video görüntülerine ulaştı ama ulaşamadığı görüntüler de vardı çünkü videoların çoğu silindi.

Üstel’in iddiasına göre bu videolarda bir bakan da var.

Peki kimdir bu bakan?

Niye gelenlere eşlik ediyor ve kumarhanede bile orada bulunuyor?

Eğer bu normalse niye görüntüler silindi?

Bakanın kumarhane ve gelenlerle ne tür bir ilişkisi vardır?

***

Amerikalı gazeteci demişti ya;

“Parayı izle, para seni gerçeğe götürür…”

Gerçek oradadır…