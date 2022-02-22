Akansoy: Yaşam hakkımıza ve tarzımıza müdahale ediyorlar

CTP milletvekili Aslım Akansoy, gazeteci Ali Kişmir’e dava açılmasını eleştirerek,”Düşünce özgürlüğü ve demokrasiye sahip çıkmadan ne varlık mücadelesi verilebilir ne de bu bataklık kurutulabilir.

Ali Kismir’in görüşlerine tamamen katılmayabilirim, üslubu her zaman bana uymayabilir ama ben açıkçası her zaman onun yanındayım” ifadelerini kullandı.

Akansoy’un açıklaması:

“Düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı bir yerde yaşam hakkından bahsedilemez. Ülkemizde sesimizi kısarak yaşam alanımızı daraltmaya çalışanların kimler olduğunu çok iyi biliyoruz.

Kıbrıslı Türklerin düşüncelerini açıklama hakkını elinden almaya çalışanlar giderek ya kabul et ya terk et faşizmine doğru ülkeyi sürüklemeye çalışıyorlar.

Yaşam hakkımıza ve tarzımıza müdahale ediyorlar. Düşünce biçimimize.

Bunların tamamı “bizde ne varsa sizde de olacak” tavrının bir ürünüdür.

Değil mi ki buraları “arka bahçe”niz yaptınız; değil mi ki buraları “alt yönetim” haline getirdiniz.

Bunu ifade edenlere tahammül edemiyorsunuz; edeceksiniz.

Düşünce özgürlüğü ve demokrasiye sahip çıkmadan ne varlık mücadelesi verilebilir ne de bu bataklık kurutulabilir. Ali Kismir’in görüşlerine tamamen katılmayabilirim, üslubu her zaman bana uymayabilir ama ben açıkçası her zaman onun yanındayım.

Ya demokrasi ya demagoji ve yalan.”