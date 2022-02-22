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570 yeni vaka  

22 Şubat 2022
KKTC Covid-19





Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.799 olup, 570 pozitif vakaya rastlanmış, 332 kişi taburcu edilmiştir.

 




249  kişi Lefkoşa, 142 kişi Girne, 100 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 32  kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.



 

22 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.799

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 570

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

 

Yerel Vaka Sayısı: 570

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 332

 

Bugün Kaybedilen Hasta:

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.766.203

 

Toplam Vaka Sayısı: 65.632

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.427

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4019

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43

 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3969

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1516

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 367

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 451

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3221

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 129697



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22 Şubat 2022


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