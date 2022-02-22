Buğra Koççat Susuz Buzsuz ile kalplere tercüman oluyor!

Susuz Buzsuz isimli şarkısı ile Buğra Koççat, müzik piyasasına güçlü bir adım attı. Buğra, söz ve müziği kendisine ait olan ilk şarkısı Susuz Buzsuz ile hasret çeken kalplere tercüman oluyor.

Sahne aldığı mekanlarda büyük beğeni toplayan genç sanatçi, uzun soluklu çalışmalar sonunda ilk şarkısını sevenleriyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Re-Chord Cyprus etiketi ile tüm dijital kanallarda yayına alınan Susuz Buzsuz’un aranjesi ve yapımcılığında Kutay Alicik yer almakta.

Susuz Buzsuz’un kalplere dokunan sözleri ile isminden uzun süre bahsettirecek olan Buğra, şimdiden bir sonraki şarkısı için kolları sıvadığının müjdesini de verdi.



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