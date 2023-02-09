CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Doğal afetler, insan veya ırk ayrımı yapmaz” dedi, dayanışmanın teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması için ilgilileri gereğini yapmaya çağırdı.

Akansoy yazılı açıklamasında, insanoğlunun en aciz kaldığı doğal afetler arasında olan depremler sonrasında tüm ülkeler ve toplumların, felaketzedelerin yardımına koşmak için dayanışmaya girdiğine işaret etti.

Meydana gelen mal ve can kayıplarının ancak bu şekilde asgariye indirilebildiği gerçeğinden hareketle, Kıbrıs genelinde de bu dayanışmanın sergilenmesi ve bir insanlık örneği teşkil etmesinin herkesin asgari sorumluluğu olduğunu ifade eden Akansoy, “Bu dayanışmanın teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması için ilgilileri gereğini yapmaya çağırıyoruz” dedi.