Akansoy: Doğal afetler, insan veya ırk ayrımı yapmaz - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Akansoy: Doğal afetler, insan veya ırk ayrımı yapmaz

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Asım Akansoy

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Doğal afetler, insan veya ırk ayrımı yapmaz” dedi, dayanışmanın teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması için ilgilileri gereğini yapmaya çağırdı.

Akansoy yazılı açıklamasında, insanoğlunun en aciz kaldığı doğal afetler arasında olan depremler sonrasında tüm ülkeler ve toplumların, felaketzedelerin yardımına koşmak için dayanışmaya girdiğine işaret etti.


Meydana gelen mal ve can kayıplarının ancak bu şekilde asgariye indirilebildiği gerçeğinden hareketle, Kıbrıs genelinde de bu dayanışmanın sergilenmesi ve bir insanlık örneği teşkil etmesinin herkesin asgari sorumluluğu olduğunu ifade eden Akansoy, “Bu dayanışmanın teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması için ilgilileri gereğini yapmaya çağırıyoruz” dedi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:asım akansoyDdeprem
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar