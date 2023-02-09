KKTC’den Türkiye’ye 17 çevik kuvvet ve 10 itfaiyeciden oluşan arama kurtarma ekibi gönderildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çalışmalara katılmak üzere 17 çevik kuvvet polisiyle 10 itfaiyeciden oluşan bir arama kurtarma ekibi Türkiye’ye gönderildi.
Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Polis Genel Müdürlüğüne bağlı 10 itfaiye personelinin Gazimağusa Limanı’ndan gemiyle yola çıktığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, dün, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere 17 çevik kuvvet polisini Ercan Havalimanı’ndan uçakla Adana’ya gönderdi.
Türkiye’ye giden polis ve itfaiye ekiplerinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde ihtiyaç görülen illerde çalışacakları öğrenildi.
KKTC’den giden belediye başkanları İskenderun Limanı’nda açıklamalarda bulundu
Deprem bölgesine gitmek amacıyla İskenderun’a giden belediye başkanları, İskenderun Limanı’na varmalarının ardından açıklama yaptı.
Gönyeli Belediyesi Hüseyin Amcaoğlu konuşmasında, özel sektör temsilcileri, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve askeri yetkililerle koordinasyon içerisinde çalıştıklarını belirterek, çalışma alanlarının muhtemelen Antakya olacağını kaydetti.
Alsancak-Lapta- Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Türkiye’de büyük bir felaket yaşandığını söyleyerek, gelme amaçlarının yardımcı olmak olduğunu belirtti.
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, havanın iyi olmasının birilerinin kurtarılması açısından ümit verici olduğunu söyledi. Şenkul, Türkiye’ye gelmelerinin de bir amacı olmuş olacağını da kaydetti.
Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, “Birlik olma zamanıdır, güçlü bir ekiple geldik, elimizden geleni yapacağız” dedi.
Yardım çalışması, Cumhurbaşkanlığı Deprem Kriz ve Koordinasyon Komitesi ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin, AFAD ve Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda yürütülüyor.
Yardım ekibi İskenderun Limanı’nda, Kırklar Eli Valisi Birol Ekici tarafından karşılandı.