KıbrısMagazin

Akan Oza’ya Zambak ödülü

15 Ekim 2019

KIBRIS’IN EN İYİ İŞADAMI ÖDÜLÜNÜ ALDI:

İstanbul Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 2019 İstanbul Altın Zambak Ödül Töreni’nde Kıbrıs’ın En İyi İşadamı Ödülü’ne ülkemizden Oza kahvelerin direktörü Akan Oza layık görüldü

 

İstanbul Akatlar Kültür Merkezi’nde geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2019 İstanbul Altın Zambak Ödül Töreni’nde Kıbrıs’ın En İyi İşadamı Ödülü’nü Akan Oza aldı. Sunuculuğunu Kadir Doğulu ve Dilay Korkmaz’ın yaptığı ödül gecesinde Çağla Şıkel, Kerem Alışık, Tolgahan Sayışman, Erkan Özerman, Yıldırım Mayruk, İvana Sert, Güneri Civaoğlu, Esra Erol, Turgay Kıran gibi bir çok ünlü isim ödüllendirildi.

Bu görkemli gecenin ülkemiz için anlamı ise bir başkaydı. Başarılı iş insanlarımızdan Akan Oza, ünlü isimlerin alkışları eşliğinde sahneye çıkarak Kıbrıs’ın En İyi İşadamı Ödülü’nü aldı ve ülkemizi gururlandırdı. Oza kahvelerinin direktörü Akan Oza konuşmasında böyle bir ödüle layık görüldüğü için teşekkürlerini sundu.

 

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