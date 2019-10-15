Lefkoşa hareket kazandı

ÜÇÜ BİRDEN KABİNE GİRDİ:

Lefkoşa’nın eğlence mekanlarından Berlin Nicosia’da kabine giren DJ Doğuş Kılıç, Erim TND ve ENNY B konukların nabızlarını iyice zorladı

Lefkoşa gecelerine ayrı bir enerji ve heyecan getiren Berlin Nicosia’da geçtiğimiz cumartesi gecesi ritimler iyice yükseldi. Mekanda peş peşe kabine giren üç DJ, sonbahar sezonunun enerji kazanmasını sağladı. DJ Doğuş Kılıç’ın setlerini Erim TND ve ENNY B’nin setleri izledi. Her üç DJ de başarılı seçimleriyle konukları eğlendirmesini bildi.

Eğlenceye katılan konukların keyfine ise diyecek yoktu. Bistro’nun verdiği enerjiyle yerlerinde duramayan konuklar gece boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Öyle ki görüntüler objektiflere de oldukça enerjik karelerle yansıdı. Sezona hızlı bir giriş yapan Berlin Nicosia bu yıl da hayli rağbet göreceğe benziyor.